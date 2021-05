Om senest en uge har vi fundet de danske mestre for 2020/2021-sæsonen. Og det bliver en dramatisk omgang. Således kan både FC Midtjylland, Brøndby IF og FC København ende øverst i tabellen.

»Vi har to kampe tilbage af Superligaen og højst en uge tilbage til at kåre vinderen. Det hele kan eksplodere. For der er så mange realistiske scenarier i spil i de sidste runder, at jeg lige nu ikke tør pege på, hvem af FC Midtjylland og Brøndby, der vinder mesterskabet. Til gengæld er jeg sikker på, at det bliver en af de to, lyder det fra B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen.

Det er langtfra hverdagskost, at tre hold har mesterskabschancer med blot to runder tilbage, men det er ikke desto mindre det store og dramatiske scenario. Men hvad skal der egentlig ske, før FC Midtjylland genvinder Superligaen? Eller for at Brøndby for første gang i 16 år giver de mange tusinde blå-gule fans det ultimative at glæde sig over? Og hvordan kan FC København tage røven på begge rivaler til allersidst?

B.T. tager dig herunder igennem de forskellige scenarier for, hvordan de tre hold kan ende med at stå med trofæet.

FC Midtjylland er favoritter til guldet, men meget kan ske endnu. Foto: Claus Fisker Vis mere FC Midtjylland er favoritter til guldet, men meget kan ske endnu. Foto: Claus Fisker

Sådan bliver FC Midtjylland mestre:

Scenario et: Brian Priskes tropper vinder deres to sidste kampe mod FC København i Parken og Randers i Herning.

Scenario to: FC Midtjylland skraber fire point sammen, mens Brøndby ikke gør rent bord og skaber en bedre målforskel. Lige nu er førerholdets målforskel fem scoringer bedre end Brøndbys.

Scenario tre: Ulvene henter tre point, mens Brøndby ikke får maksimalt udbytte af deres sidste to kampe.

Scenario fire: FC Midtjylland spiller de to sidste kampe uafgjort, mens Brøndby ikke får mere end fire point. Derudover må drengene fra Vestegnen ikke få en bedre målforskel.

Scenario fem: De forsvarende mestre får ét point. Sker det, må Brøndby ikke spille sig til mere end tre point, og deres målforskel må ikke blive bedre.

Scenario seks: FCM taber begge deres kampe, Brøndby får højst to point, og FC København gør ikke rent bord. Brian Priskes mandskab må selvfølgelig ikke løbe ind i to store nederlag, da Brøndbys målforskel forbliver den samme, hvis de slutter med to uafgjorte kampe.

»Midtjyderne har ikke et sjovt program tilbage. FCK har de længe haft helt styr på, men ulvene er i tynd maveform, og københavnerne tørster efter revanche. Det bliver en gyser. Og i den sidste kamp mod AGF møder FCM et hold, som man endelig fik bugt med i det seneste indbyrdes opgør efter fire nederlag i de foregående fem indbyrdes opgør. FCM er stadig guldfavoritter, men ikke med så stor margen, som man måske ville tænke,« understreger Michel Wikkelsø Davidsen.

Sådan bliver Brøndby IF mestre:

Scenario et: Brøndby vinder deres to sidste kampe mod AGF på udebane og FC Nordsjælland på hjemmebane på en måde, så deres målforskel er bedre end FC Midtjyllands, mens førerholdet maksimalt skraber fire point sammen.

Scenario to: Niels Frederiksens tropper får fire point, og ulvene får et eller to point. Bliver det til to uafgjorte resultater for FCM, skal Brøndby igen skabe en bedre målscore.

Scenario tre: Brøndby får tre point, en bedre målscore, og FC Midtjylland spiller sig til nul eller et point.

Scenario fire: FC Midtjylland løber ind i to store nederlag, Brøndby spiller deres kampe uafgjort, og FC København får ikke seks point.

»Brøndby kunne have taget et enormt skridt mod FC København. De missede muligheden, men jeg tror ikke, det bliver den sidste. Jeg forestiller mig ikke, at FCM henter to sejre, og det betyder i sig selv, at Brøndby får en guldåbning mere. FC Nordsjælland slår de altid, så det bliver en nøglekamp mod AGF – desværre for Brøndby uden både Jesper Lindstrøm og Anthony Jung,« lyder det fra Michel Wikkelsø Davidsen.

Sådan bliver FC København mestre:

Scenario et: FC København vinder begge deres kampe mod FCM og Randers, mens FC Midtjylland taber det indbyrdes opgør mellem de to klubber samt til AGF på hjemmebane, og Brøndby ikke henter mere end to point. De blå-gule kan også få tre point og FCM et, men så skal FC København gå målamok – hovedstadsklubbens målforskel er lige nu +7, mens ærkerivalernes er +17 og førerholdets +22.

»FC København er for langt bagud på både point og målscore til at have en chance for guld, og derfor kan de lande i en ekstremt speciel situation. Jeg ser københavnernes største mulighed for at snige sølvmedaljerne hjem i det scenario, hvor ærkerivalerne fra Brøndby vinder guldet. FCK skal vinde begge deres kampe, og så er chancen for, at FC Midtjylland taber til AGF i mine øjne større end, at Brøndby ikke får mindst tre point i deres to sidste kampe,« siger B.T.s fodboldredaktør afsluttende.

Mandag er et af de mange scenarier 'gået hjem'. Spørgsmålet er blot hvilket.