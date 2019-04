AGF fik tre point på hjemmebane.

Det første Superliga-opgør på denne skærtorsdag bød på en underholdende kamp mellem AGF og Sønderjyske.

Kampen endte 2-1 til AGF, men det var især iøjenfaldende fra kampens start, at begge manskaber gik benhårdt efter de tre point til deres videre færd i nedrykningsspillet.

Resultatet betyder nu, at AGF fører nedrykningsgruppen solidt, mens Sønderjyske er kommet under pres. Specielt, hvis det lykkedes for Vejle at vinde i Horsens.

AGF brød hjemmebane-forbandelse

Så lykkedes det. AGF havde ikke vundet hjemme på Ceres Park siden den 8. februar, hvor Esbjerg blev besejret 2-0. Men mod Sønderjyske kom den længe ventede sejr. Det er ellers ikke fordi, det har været et problem for David Nielsen og AGT at få point på det seneste. Det blev eksempelvis til udebanesejre over Horsens og Sønderjyske i AGF's to forrige kampe. Men det må alligevel glæde David Nielsen, at hans hold også kan triumfere hjemme i egen hule og dermed kvittere de fremmødte fans med en sejr - og en ny sæson i Superligaen, hvilket dagens sejr også medførte.



Indstillingerne fejlede ingenting

De fremmødte tilskuere fik lov at se fodbold, hvor der blev spillet med musklerne. Der var ikke mangel på intensitet og indstilling hos David Nielsen og Glen Riddersholms mandskaber. Konsekvent gik spillerne 100 pct. ind i tacklingerne samtidig med, at der blev kæmpet ihærdigt i nærkampene. Det medførte flere gange, at spillerne måtte en tur i græsset, og kortene røg da også op ad dommer Sandi Putros lomme af flere omgange. Men ikke desto mindre var det herligt at se så ivrige kampe om bolden, og det vidner i den grad om, at indstillingerne hos AGF og Sønderjyske absolut ikke fejler noget.



Nu er Sønderjyske under pres

Puha. Sønderjyske kunne med en sejr have lagt en afstand til Vejle på sidstepladsen. Sådan blev det ikke, og nu må Sønderjyske for alvor føle sig presset med Vejle placeret lige bagved i tabellen. For skulle det samtidig lykkedes for Vejle at besejre Horsens senere skærtorsdag, springer Vejle foran Sønderjyske, og Glen Riddersholms mandskab vil dermed indtage sidstepladsen i den ene nedrykningsgruppe. Og det må absolut ikke være tilfredsstillende i den sønderjyske klub.