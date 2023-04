Det var dramatisk, da OB fremdag aften spillede 2-2 ude mod AC Horsens.

Fynboerne følte sig blandt andet i flere tilfælde snydt for straffespark, mens de kunne se modstanderen blive tildelt to af slagsen i løbet af de 90 minutter.

Og efter kampen holdt dramatikken sig heller ikke tilbage.

OB's 19-årige backtalent Aske Adelgaard var meget nedslået - sandsynligvis fordi han i løbet af kampen fik raget en karantæne til sig. Og med øjnene fulde af tårer måtte han trøstes af trænere og holdkammerater.

Men pludselig rettede U21-landsholdsspilleren sit fokus mod en ung mand på tribunen. De endte i mundhuggeri, og dramaet kulminerede, da en ophidset Aske Adelgaard forsøgte at komme op på tribunen for at få fat i tilskueren. SE EPISODEN I VIDEOEN ØVERST

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra OB - indtil videre uden held.