Der var gang i de københavnske gader inden mandagens storkamp i Parken.

For selv om der ikke var tilladt nogle Brøndby-fans i nationalarenaen til opgøret, havde flere alligevel fundet vej til København.

Og det skabte en del uro i centrum af den danske hovedstad, hvor de i første omgang blev mødt af politiet.

»En gruppe af 30-40 blå-gule fans havde taget toget til hovedbanegården for at samles på barer i indre by for at se kampen,« lyder det fra Tommy Laursen, der er politiinspektør i Københavns Politi, til B.T.

Herefter gik de blå-gule fans mod The Old Irish Pub i København, hvor de ønskede at se kampen mod FCK.

Det var bare ikke noget, som bestyreren af værtshuset på Vesterbrogade var enig i.

For mens politiet afspærrede området omkring Rådhuspladsen, blev Brøndby-fansene bedt om at forlade stedet.

»Bestyreren meddelte, at de var uønsket, så vi fulgte dem ned til toget, så de kunne tage tilbage til Brøndby,« lyder det videre fra siger Tommy Laursen.

Den besked var dog bestemt ikke noget, der faldt i god jord hos Brøndby-fansene, som derefter skabte en uro ved Københavns Hovedbanegård ifølge politiet.

»De opførte sig truende, så vi trak stavene kortvarigt,« siger Tommy Laursen.

Kort efter fik politiet dog ført de mange fans ned til toget, der havde kurs mod vestegnen. Inden toget forlod perronen, bad flere kontrollører desuden Brøndby-fansene om at tage deres trøjer af.

Det fortæller B.T.s udsendte reporter, der befandt sig på stedet:

»Kontrollørerne gik igennem toget og sagde til folk, de skulle tage deres trøjer af.«

Efter noget tid forlod toget perronen i god ro og orden, lyder det afsluttende fra Københavns Politi.

