Randers FC mister klubbens anfører, Nicolai Poulsen, senest til sommer. Men Poulsen rejser ikke langt væk...

Kronjyderne har netop meldt ud, at Poulsen 'ser ud til at tage imod et økonomisk bedre tilbud fra en anden dansk klub og derfor forlader Randers FC efter denne Superliga-sæson'.

Nu kan B.T. afsløre, at det er ærkerivalerne fra AGF, der løber med Randers-kaptajnen.

AGF henter Poulsen, der er opfostret i Randers FC, på en fri transfer. Og det har i den grad fået bølgerne til at gå højt hos de lyseblå.

AGF ledes af to tidligere Randers-bosser, Jacob Nielsen og Peter 'PC' Christiansen. I dag er de to helholdsvis direktør og sportsdirektør i AGF. Men de har tidligere haft samme kasketter i Randers FC.

Nu har de givet Nicolai Poulsen et tilbud om at følge med de knap 40 kilometer sydpå.

Og Poulsen har takket ja. Han forlader dermed klubben, han har været i siden han var ti år, for fremover at tørne ud for klubbens største rivaler.

»Vi har strakt os så langt, vi kunne og givet Nicolai et godt tilbud om at forlænge kontrakten. Han er anfører, har Randers FC-DNA’et i blodet og har været en af de bærende spillere i genopbygningen af klubben det seneste år, men har andetsteds fra fået et tilbud, vi hverken kan eller vil matche. Vi havde håbet, at vores anfører ville vælge os til på grund af den måde, vi gør tingene på og den indflydelse og betydning, han har haft for holdet og klubben og omvendt, men det bliver altså ikke tilfældet,« siger Randers FC’s sportslige og kommercielle direktør Søren Pedersen.

Nicolai Poulsens skifte til ærkerivalerne er ikke bare iøjnefaldende på grund af forholdet mellem de to klubber. Også Poulsen selv har tidligere tydeliggjort, at forholdet til naboerne i syd er en anelse anderledes.

»Det er en del af opdragelsen. Man kan ikke komme hjem og fortælle mor og far, at man har tabt til AGF,« har kaptajnen tidligere udtalt.

Nu flytter Nicolai Poulsen i overført betydning hjemmefra. Og flyttebilen kører til Aarhus.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra AGFs sportsdirektør, Peter Christiansen.