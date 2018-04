AaB er inde i en skidt stime og har ikke vundet en fodboldkamp i over en måned, og for få dage siden gik det helt galt i pokalturneringen, da klubben røg ud af kvartfinalerne med et nederlag på 1-3 til 1. divisionsholdet FC Fredericia.

De dårlige resultater har nu fået en række fans til at vise deres utilfredshed.

Det beretter den lokale journalist fra Nordjyske Søren Olsson på Twitter:

AaB-fans er dukket op hos klubben på Hornevej for at markere utilfredshed. Gaarde, Wieghorst, Würtz og Okore tager en snak med dem #aabinside pic.twitter.com/0EnJwYUYaX — Søren Olsson (@olsson78) 14. april 2018

Her fortæller han, at sportsdirektør Allan Gaarde, cheftræner Morten Wieghorst, anfører Rasmus Würtz og profilen Jores Okore alle gået ud på banen for at snakke med de utilfredse fans. På billedet, journalisten har taget, ses omkring 20 fans.



Ifølge Søren Olsson, der kalder scenen for 'usædvalig', drejer utilfredsheden sig om præstationerne fra holdet, og at spillerne efter nederlaget til FC Fredericia onsdag ikke skulle have været nede ved de tilrejsende fans for at takke dem for støtten.

Med nederlaget til FC Fredericia er europæisk fodbold i næste sæson i Aalborg så godt som forduftet.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Allan Gaarde. Indtil videre uden held.