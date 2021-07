Haji Wright ligner en færdig mand i Sønderjyske.

I hvert fald er den 23-årige amerikanske angriber angiveligt udeblevet fra klubbens træningslejr.

Det skriver Der Nordschleswiger.

Lørdag rejste Superliga-klubben på træningslejr til Portugal, men det blev uden den helt store angrebsstjerne i flyet. Haji Wright dukkede nemlig aldrig op ved afgang til lufthavnen.

23-årige Haji Wright. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 23-årige Haji Wright. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge mediet forsøger den unge amerikaner at presse et skifte igennem, og Wright skulle efter sigende være stærkt utilfreds med, at klubben for nylig skulle have takket nej til et tilbud fra en udenlandsk klub.

En beslutning, som skulle have gjort angriberen ekstremt skuffet.

Torsdag deltog Haji Wright i Sønderjyskes træning uden problemer, lyder det, men fredag morgen stod han angiveligt som værende skadet inden træningskampen mod Viborg.

Der Nordschleswiger skriver videre, at klubben tidligere har afvist et stort skifte for Haji Wright, da Malmö FF i vinter skulle have afgivet et bud på angriberen.

Haji Wright skiftede sidste sommer til Sønderjyske efter et år i den hollandske klub VVV-Venlo.

I Sønderjylland står han noteret for 13 mål i 36 kampe.