Robert Skov fik dybt inde i overtiden scoret hattrick i FC Københavns 6-1-sejr over OB, men det kom ikke uden et drama.

For da Pieros Sotiriou ulovligt blev lagt ned i OBs felt, blev der korrekt dømt straffespark til FCK. Og her var cyprioten hurtig til at tage bolden under armen, som han havde tænkt sig at sparke.

Men det fandt Andreas Bjelland sig ikke i, og derfor endte de to i en ophedet diskussion, hvor Sotiriou endte i halv håndgemæng med den store forsvarsklippe. Se klippet i toppen af artiklen.

Robert Skov endte i stedet med at sparke bolden knastørt i kassen til slutstillingen 6-1. Sotiriou - ja han nægtede at fejre scoringen med holdet. I stedet vendte han holdet ryggen og gik alene tilbage mod FCKs halvdel. SE ALLE MÅLENE FRA OPGØRET HERUNDER.



»Det var aftalen inden kampen, at jeg skulle sparke. Så det var dejligt, at det også endte sådan,« sagde Robert Skov efter kampen til TV3.

Den brandvarme fløjspiller blev også bakket op af Nicolai Boilesen, der også var enig i beslutningen om, at det var Robert Skov, der fik lov sparke. SE ALLE SKOVS MÅL FRA OPGØRET HER.

»Robert er første sparker, og så var der også mulighed for at score et hattrick. Så selvfølgelig skulle han sparke,« sagde Boilesen også til TV3.

Også Ståle Solbakken var enig i beslutningen. »Det er ikke nogen gavebod. Selvfølgelig ville han (Sotiriou, red.) gerne have et mål, nu han havde spillet en god kamp. Men Robert er sparker, og vi kigger stadig på målforskellen,« sagde Ståle Solbakken.