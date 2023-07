Atletikklubben må være tossede over det, lød det klart Hvidovres sportschef Peter Lassen. Og de er ganske rigtig ikke glade.

Den nyoprykkede Superliga-klub har kæmpet for at få deres stadion gjort klar til øverste niveau, for søndag skal de tage imod AGF's bronzevindere.

Sportschef Peter Lassen var optimistisk, men det er ikke uden omkostninger at lave den slags ændringer.

Mobiltribunerne er allerede opført, og på tv kunne det tydeligt ses, hvordan løbebanerne er inddraget. SE KLIPPET ØVERST

Peter Lassen medgav, at han godt kunne forstå atletikklubbens frustration. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Peter Lassen medgav, at han godt kunne forstå atletikklubbens frustration. Foto: Ida Marie Odgaard

Discoverys ekspert Mikkel Bischoff spurgte drillende under udsendelsen Lassen, om de havde fået en god aftale med den lokale atletikklub, men det var ikke tilfældet.

»Jeg tror, atletikklubben er tossede. Det ville jeg også være, hvis jeg var dem. Men de (Mobiltribunerne, red.) står på løbebanen lige nu, og det ser pissehyggeligt ud,« lød det fra Lassen.

Over for B.T. bekræfter formanden for Hvidovre Atletik og Motion frustrationen.

»Det er vi bestemt ikke begejstrede over, da det er en kraftig forringelse af vores træningsvilkår,« lyder det fra formand Martin Roald-Arbøl.

Hvem vinder armlægningen?

»Vi har sendt et kraftigt nødråb til kommunalbestyrelsen, som tidligere har lovet at vi forsat skal kunne gennemføre både trænings- og konkurrenceaktiviteter på stadion.«

Tidligere på sommeren scorede atletikklubben fem DM-guld og blev samlet den tredjebedste klub i landet.

Nu er de kaldt til møde hos kommunen på onsdag, og torsdag bliver det så offentligt meldt ud, hvordan sagen ender, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Her vil borgmester Anders Wolf Andresen (SF) afholde pressemøde på Hvidovre Stadion.