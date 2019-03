Han lå i græsset og vred sig i smerter.

Og det var tydeligt, at Jacob Barrett Laursen ikke var i stand til at fortsætte kampen.

Det var en tackling, der sendte OB-profilen til tælling, og han blev kørt på hospitalet kort tid efter for at blive undersøgt nærmere.

Det fortæller OBs cheftræner Jakob Michelsen med en bekymret mine, da snakken efter kampen falder på den offensive profil.

»Nu er jeg jo ikke læge. Men Brøndbys læge mente, han skulle på sygehuset. Og det er han kommet,« sagde cheftræneren efter opgøret.

Hvor slemt det står til med Jacob Barrett Laursen, ved han dog ikke endnu, men det får de forhåbentlig snart svar på i OB-lejren.

»Vi må se, hvad scanningerne siger. Det kan ligeså godt være en brækket fod, som det kan være et myggestik. Det ved jeg ikke endnu. Den så grim ud, den tackling han blev udsat for,« sagde OB-træneren efter fredagens opgør.

Jacob Barrett Laursen måtte hjælpes fra banen, da han efter små 40 minutter humpede ud på sit højre ben.

Brøndbys Hany Mukhtar og OBs Jacob Barrett Laursen under superligakampen mellem Brøndby IF- OB på Brøndby Stadion, fredag den 29. marts 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Hany Mukhtar og OBs Jacob Barrett Laursen under superligakampen mellem Brøndby IF- OB på Brøndby Stadion, fredag den 29. marts 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Det var tydeligt, at han bestemt ikke havde lyst til bare at prøve at støtte på sin venstre fod, som han også straks tog sig til efter tacklingen. Og på sidelinjen kunne de også se, at det bestemt ikke så godt ud.

»Han lignede en, der havde rigtig ondt, og når man så tacklingen, kan man også godt forstå, han havde det,« siger Jakob Michelsen.

Skulle han stå overfor en længere skadespause, vil det være en streg i regningen for OB-mandskabet. For Barrett Laursen har vist højt niveau de seneste par kampe, og han står noteret for fem mål i denne sæson.

Kampen mellem Brøndby og OB sluttede 2-2 efter en hæsblæsende anden halvleg. Dermed er det status quo i toppen af Superligaen mellem de to mandskaber, og OB har fortsat et forspring på fire point ned til Martin Retovs tropper.