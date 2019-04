Bølgerne gik højt i torsdagens Superliga-kamp mellem AGF og Sønderjyske.

I kampen, hvor særligt et presset Sønderjyske-mandskab jagtede pointene, opstod der tumult på banen og på trænerbænkene i slutningen af anden halvleg.

Det skete efter en voldsom tackling af Marcel Rømer på Mustapha Bundu.

Se de tumultariske scener mellem spillere og ude på sidelinjen øverst i artiklen.

SønderjyskEs træner Glen Riddersholm under Superligakampen mellem AGF og SønderjyskE på Ceres Park i Aarhus , torsdag 18. april 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere SønderjyskEs træner Glen Riddersholm under Superligakampen mellem AGF og SønderjyskE på Ceres Park i Aarhus , torsdag 18. april 2019. Foto: Henning Bagger

Både spillerne på banen begyndte at diskutere, og ude på trænerbænkene kom David Nielsen og Glen Riddersholm op i det røde felt.

Der blev råbt frem og tilbage mellem de to bænke, og fjerdedommeren måtte forsøge at adskille de to parter.

David Nielsen krævede at rødt kort til Marcel Rømer, der satte den grove tackling ind på Bundu. Og det røde kort endte han også med at få.

Opgøret endte 2-1 til AGF på en scoring i overtiden af Mustapha Bundu.