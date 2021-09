»Der var fandme hold i optimismen – kæft, hvor er I for vilde Aalborg,« lyder en begejstret kommentar på Twitter.

Der er begejstring i AaB's fanmiljø og på de sociale medier. Ikke kun over tre sejre i de seneste fire kampe, men også over fanstøtten, der lige nu slår alle rekorder.

Indsamlingen til AaB Tifo Kaos – der hører under fanklubben og siden 2002 har stået for organiseringen af flag, farver og trommer på stadion – har på under én uge samlet næsten 505.000 kroner ind til at løfte stemningen på Aalborg Stadion.

»Den er gået over al forventning for at sige det på godt nordjysk.«

AaB har solgt rekordmange sæsonkort, ligesom de øvrige Superligaklubber. Foto: Bo Amstrup Vis mere AaB har solgt rekordmange sæsonkort, ligesom de øvrige Superligaklubber. Foto: Bo Amstrup

Sådan forklarewr en målløs Morten ‘Mollz’ Andersen, der har stået for AaB Tifo Kaos’ indsamling på Facebook.

Normalvis samles under det halve ind, og 'Mollz' havde selv et mål om mellem 20.000 og 25.000 kroner. Det måtte han kalde naivt, da AaB vandt over FC Nordsjælland i fredags: Det kontantløse samfund er endnu ikke virkelighed omkring Aalborg Stadion, fortæller Morten Andersen:

»Før FCN-kampen var vi på under 10.000 kroner Efter kampen stod vi med 17.000 bare i kontanter, hvor vi var afsted med de klassiske raslebøsser. Så vi er dybt taknemmelige.«

Torsdag står kasseapparatet på over 54.455 kroner

Pengene er også kommet fra MobilePay, fem kampbrugte trøjer fra AaB og selv direktøren for det hele, Thomas Bælum, har støttet fanarbejdet af egen lomme:

»AaB Tifo Kaos havde på ingen måde regnet med så mange donationer. Tifoarbejdet er helt afgørende for fanscenen og for at skabe en visuel identitet, men også for at repræsentere Aalborg best muligt. Vi er jo en lille klub i forhold til alle de andre store aktører, men vi har altid haft en stor fanbase bag os, og dér er tifoarbejdet vigtigt,« siger 'Mollz'.

Landsholdet har oplevet voldsom interesse og popularitet på ryggen af den succesfulde EM-slutrunde. Det har dryppet videre på klubberne, der har solgt flere sæsonkort end nogensinde før.

Også AaB, hvor fansene i rekordantal har sikret sig på de nymalede røde sæder. Over 3.500 sæsonkort er solgt, og det skal Joakim Mæhle og co. tilskrives en del af æren for, mener Morten Andersen:

Thomas Bælum, AaB-direktør, har selv støttet indsamlingen til bedre stemning på stadion. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Bælum, AaB-direktør, har selv støttet indsamlingen til bedre stemning på stadion. Foto: Henning Bagger

»Vi har en anelse om landsholdet – og den fællesskabsfølelse, de har skabt – har kæmpestor betydning. Man kan også mærke, folk har savnet at komme på stadion,« siger Mollz, der helt tydeligt kan se det på AaB-kampdage:

»Folk støtter op og tager frivilligt et flag. Før skulle vi nærmest skrive sedler til dem først. Man kan bare mærke, folk vil det, og vi oplever stor interesse for at være en aktiv del af fanscenen.«

Morten Andersen lover at nogle af pengene allerede tages i brug, når AaB møder Viborg efter landskampspausen, så der kan skabes samme minder, som han selv oplevede, da endetribunen for de mest vokale fans, Vesttribunen, fejrede 25 års jubilæum med kæmpe bannere, flag og rød-hvid farveregn.

»Den betød noget ekstra, fordi det ligesom var alle de forskellige fangrupper, der stod sammen, og alle blev fremhævet. Det var ikke bare en spiller, der blev markeret. Det er en af dem indenfor nyere tid der har givet den største effekt.«