Knap havde Lars Seier meldt sin ankomst i Parken Sport & Entertainment, inden FC Københavns formand, Bo Rygaard, sendte en stikpille i retning af Flemming Østergaard.

Lars Seier kommer ikke til at 'smide trøjen og løbe rundt, hvis de har vundet en pokalfinale', lød det blandt andet i et interview med B.T..

Men Flemming Østergaard kan ikke hidse sig op over den udmelding. Han kan kun glæde sig over, at der er kommet nyt blod til.

»Det er positivt, at Lars kommer ind. Det er jeg glad for. Han har en god ekspertise. Han er jo sportsentusiast med god erfaring fra cykelsporten,« siger Flemming Østergaard til B.T.

Flemming Østergaard. Foto: Privat Vis mere Flemming Østergaard. Foto: Privat

Hvad er det, Lars Seier kan?

»Han kender mekanikken og har også rutine fra Rungsted (Seier Capital, red.). Han er god til medierne, og så har han jo vist i Saxo Bank, at han er god forretningsmand,« siger han.



Bo Rygaard siger blandt andet, at individet aldrig må komme før forretningen - og at man ikke kommer til at se Lars smide trøjen. Hvad siger du til det?

»Jeg vil gerne give Bo ret. Men jeg smider gerne trøjen en gang til, hvis han kan garantere, at der kommer 20.000 i Parken,« siger Flemming Østergaard og fortsætter:

»Det var dejligt at se Bo træde i karakter. Jeg er sikker på, at han og bestyrelsen glæder sig over købet af og overdækningen af Parken. Og så er jeg også sikker på, at han er glad for købet af Lalandia og etableringen af Lalandia i Billund,« slutter Flemming Østergaard.