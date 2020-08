'FARVEL TIL DAMEN'.

Sådan indleder den tidligere bestyrelsesformand i FC København Flemming Østergaard et opslag på Facebook til den profilerede angriber Dame N'Doye, der ikke længere kan kalde sig FCK-spiller.

Den 35-årige angriber fik ikke lov til at fortsætte i klubben i den kommende sæson, da han og FCK lå for langt fra hinanden i forhold til løn.

Og selvom Flemming Østergaard til B.T. har fortalt, at han godt kan forstå beslutningen, så gør det alligevel ondt på den tidligere bestyrelsesformand, der var med til at hente Dame N'Doye til klubben første gang i 2009.

'Jeg har i dag sagt farvel til en af FCKs mest vigtige spillere gennem tiderne. Dame N'Doye kontaktede mig og spurgte, om han måtte komme forbi mit hjem og sige tak for mange års samarbejde og venskab.'

'Svaret var naturligvis JA!' skrev Flemming Østergaard på Facebook lørdag, der kom oven på torsdagens nyhed.

Flemming Østergaard fortæller på Facebook, at de to havde et ganske tæt forhold, og at senegaleseren tiltalte ham 'Father'.

'Dame har altid tituleret mig 'father', fordi jeg var ham, der var chef, da vi første gang skrev kontrakt med ham den 2. juli 2009.

Derudover roser han også angriberens samarbejde med FCK-træner Ståle Solbakken, mens han afslutningsvis kalder Dame N'Doye 'en ven for livet'.

'Tag bare det sidste mål, han scorede i sidste weekend, da han scorede det sejrsmål, der sikrede os sejren over FCN og derved sølvmedaljerne. Han havde ikke været på banen længe, men straks han kom ind, viste han, hvor stor en leder han er – for det er præcist det, som Dame også er på og i den grad også uden for banen.'

'Jeg siger derfor farvel ikke bare til en fantastisk spiller, men også en ven for livet.'

Dame N'Doye spillede i FC København fra 2009 til 2012 og igen fra 2018 til 2020. Han står noteret for 218 kampe og 118 må i FCK-trøjen.