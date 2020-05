Med 14 år på ledelsesgangene i FC København har Flemming Østergaard været med til at skabe grundlaget for det, der er blevet til Superligaens med afstand mest succesfulde klub.

I flere år efter det første mesterskab kneb det dog for den storsatsende hovedstadsklub, før man fandt taktstokken i toppen af dansk fodbold.

Og faktisk skal vi helt frem til kort før Flemming Østergaards farvel til FC København, før vi finder det, han beskriver som sin sværeste tid i klubben.

»Det er uden tvivl finanskrisen i 2008/2009,« fortæller han til B.T.

Flemming Østergaard er i dag 76 år. Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Flemming Østergaard er i dag 76 år. Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt

Dengang var Steen Vela - tidligere Steen Larsen og i dag Patrick De Vela - storaktionær i Parken Sport & Entertainment og gik konkurs.

Hans aktier lå i depot i Nordea, der ønskede et hurtigt salg af de aktier, men som mange andre steder pressede krisen også her, og processen var besværlig.

»Vi skulle også inden for kort til at forlænge vores bankarrangement, hvilket normalt var problemfrit. Men igen skabte finanskrisen problemer – ikke alene for Parken, men både i Danmark og resten af verden.«

Aktierne blev dengang solgt til Erik Skjærbæk og Karl Peter Sørensen, der samtidig betød farvel til Flemming Østergaard i FC København. De er fortsat storaktionærer i klubben, hvor også Lars Seier Christensen i dag har købt sig stort ind.

Han er i dag tilfreds med, hvor han har efterladt FC København i dag.

Han nævner eksempelvis klubbens to børsintroduktioner, købet af stadion Parken og overdækningen af samme samt købet af Lalandia og etableringen af Lalandia i Billund.

Sammen har det skabt et sundt fundament for det sportslige i selskabet.

Økonomiske eksperter har kaldt coronatiderne for en potentiel lige så stor katastrofe som finanskrisen for 12 år siden, men Flemming Østergaard mener, at klubben står bedre rustet til en krise den dag i dag.

Superligaens største personligheder Frem mod slutningen på grundspillet i Superligaen kan du i B.T. læse om nogle af de største karakterer, Superligaen har haft glæde af gennem tiden. Der er ikke nødvendigvis tale om de bedste spillere eller mest succesrige ledere. Snarere handler det om dem, vi kan huske sætte stort præg på Superligaen på og uden for banen – på godt og ondt.



B.T. har udvalgt 10 personer – der kunne sagtens have været flere med – som formåede at gøre stort indtryk på Superligaen. Dem kan du læse om i de næste to uger. Sibusiso Zuma

Heine Fernandez

Erik Mykland

Bo Henriksen

Erik Rasmussen

Flemming Østergaard

»Det er en meget alvorlig og surrealistisk situation i dag. Men modsat finanskrisen kan PSE glæde sig over sine tre hovedaktionærer. De tre hovedaktionærer har de økonomiske muskler til at forhandle med Nordea om nødvendig driftskapital, så virksomheden overlever,« siger Flemming Østergaard, der også nævner anklagen og dommen for kursmanipulation som en svær tid.

»Jeg er chokeret over dommen, som jeg mener bygger på en forkert bedømmelse,« udtalte hans advokat Sysette Vinding Kruse i forbindelse med dommen.

Den dag i dag sidder det stadig i ham.

»Det er vel det værste og mest ydmygende, der er sket i mit liv. Men det er et faktum, at jeg blev dømt. Jeg forsøger ikke at være bitter, men det er svært.«

Brød sig ikke om 'Don'

For mange danskere, i særdeleshed FCK-fans, er Flemming Ammentorp Østergaard 'Don Ø'.

Navnet fik han registreret i starten af 00'erne, efter en fangruppe havde tildelt ham kælenavnet i slutningen.

»Jeg brød mig ikke om navnet. Jeg syntes, det havde en klang af noget mafia-agtigt over sig. Jeg fik et brev af en fangruppe, der fortalte, at de håbede, jeg opfattede den som en ærestitel – at jeg var den faderlige figur for klubben og fansene. Siden har jeg egentlig taget det som en ærestitel, jeg i dag er stolt af,« siger han.

På mange måder mener han, at den historie minder om hans generelle indstilling på livet. At vende noget vanskeligt til en fordel. At Janteloven ikke skal have noget at sige.

Flemming Østergaard omklamres af FCK-fans ved mesterskabsfest i 2006. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Flemming Østergaard omklamres af FCK-fans ved mesterskabsfest i 2006. Foto: Jeppe Michael Jensen

»I Danmark skal man ikke tro, man er noget, og hvis man er, skal man gå stille med dørene. For det første tror jeg, jeg er noget, og for det andet opfører jeg mig ikke ligefrem som en omvandrende undskyldning.«

»Så jeg har samlet en uskøn buket af modstandere, der ikke sjældent udfordrer min evne til at vende noget kritik til positiv energi,« siger han.

Var tæt på konkurs

FC København fik en kometstart på tilværelsen i Superligaen efter etableringen i 1992 med et dansk mesterskab i sin første sæson. Men efter det fulgte ni år uden et dansk mesterskab for den ambitiøse klub.

I mellemtiden var Flemming Østergaard kommet ind i klubbens bestyrelse i 1996, inden han året efter tiltrådte som administrerende direktør i klubben, der var lavet oven på københavnerklubberne B1903 og KB.

4 hurtige til Don Ø Bedste transfer?

Ståle Solbakken som cheftræner. Det fik stor kritik, og medierne talte om nepotisme på grund af vores venskab. Det var den bedste sportslige beslutning ever. Han kom, så og sejrede. Derudover kan jeg nævne Christian Poulsen, et fantastisk menneske både på og uden for banen, der fik en flot karriere i alle fire store fodboldlande. Og Martin Albrechtsen – selvom han ikke var fast mand på det tidspunkt, solgte vi ham for over 30 millioner.



Dårligste transfer?

Thomas Gill. Han havde desværre personlige problemer, der overskyggede hans indsats som fodboldspiller.



Bedste mesterskab?

DM-guldet i 2001 var vendepunktet for den sportslige succes. Vi spillede en kanonkamp mod Brøndby. Vi var endelig sammenspillet som hold. Vi stillede vel et af de stærkeste hold i FCK's historie.



Bedste spiller?

Jeg kan ikke kun nævne en. Jesper Grønkjær skal nævnes, som jeg lavede en aftale med i forbindelse med Jes Høghs 40-års fødselsdag. Jeg glemmer aldrig, han efter en sejr i Parken omfavnede mig og sagde: 'Det er den bedste beslutning, jeg har taget ved at spille i FCK, Flemming.' Sibusiso Zuma. En elegant og farverig spiller. Og Thomas Delaney. Hans sidste halve år i FCK var outstanding. Jeg har sjældent set sådan en udvikling.

KB's storhedstid var for længst overstået i 1992, mens B1903 sportsligt klarede sig i landets bedste række. Da Flemming Østergaard kom ind i klubben, var klubben under pres.

»Økonomisk var FCK er katastrofe. Skiftende bestyrelser og ikke mindst direktører lykkedes ikke med at skabe overskud, og konkurs var tæt på en realitet.«

I 1996 kom der, ud over Flemming Østergaard, nye aktionærer ind i klubben. Både med en god pose millioner, der reddede klubben fra konkurs, men også med erfaring og viden, de bidrog klubben med.

»Det er i dag interessant at konstatere, at B1903 og KB har gjort deres livs bedste forretning ved overbygningsaftalen. Godt nok er de ikke hovedaktionærer mere, men de har indtil nu fået et økonomisk udbytte på cirka 150 millioner kroner hver på salg af aktier i Parken. De må i dag være Danmarks rigeste amatørklubber,« mener Flemming Østergaard.