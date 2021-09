Hvis ikke de var det i forvejen, er OB's superligaspillere nu helt opdateret på fodboldspillets regler.

Efter onsdagens træning havde klubben nemlig besøg af FIFA-linjedommer Niels Høg.

Det skriver OB på klubbens hjemmeside.

Formålet var at opfriske reglerne og særligt fortælle om de nye regler for Jens Jakob Thomasen og Co.

»Det er meget relevant at få fortalt. Så ved vi, at de er opdaterede og ikke bliver overrasket på banen, eller måske bliver sure på os,« fortæller Niels Høg til ob.dk.

Der var især fokus på de nye regler i forbindelse med hands-situationer i dommerens oplæg for OB-spillerne.

»Det er meget gavnligt at ses face-to-face med lav puls, så vi får snakket sammen og har respekt for hinanden. De får set, at der er et menneske bag dommeren,« siger Niels Høg.

Netop Niels Høg er assisterende VAR-dommer, når OB tager imod Sønderjyske på Nature Energy Park mandag 13. september.

Det er dommer Anders Poulsen, der skal styre slagets gang. Han har dømt OB 23 gange tidligere.

Det er endt med otte OB-sejre, syv uafgjort og otte OB-nederlag. Senest mod Lyngby i foråret.