Først ville han gerne give et interview, men så fortrød han.

Dommer Morten Krogh kom i fokus, da Vejle tabte hjemme med 2-3 til FC København, og han undervejs gjorde hjemmeholdet og dets fans stærkt utilfredse med sine beslutninger.

Både Christian Sørensen og Roony Bardghji lænede sig kraftigt op ad udvisninger, og FCK-træner Jacob Neestrup forklarede efter kampen, at han i hvert fald trak sin venstreback ud i pausen af samme grund.

B.T. fik da i første omgang også et ja til et interview, hvis bare det foregik ved dommernes omklædningsrum, men da Morten Krogh ved døråbningen fik at vide, at spørgsmålene drejede sig om de to eventuelt røde kort, fortrød han interviewet.

Ivan Prelec (VB Træner) under superligakampen mellem Vejle Boldklub og FC København i Vejle lørdag den 29. juli 2023.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Ivan Prelec (VB Træner) under superligakampen mellem Vejle Boldklub og FC København i Vejle lørdag den 29. juli 2023.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejles træner Ivan Prelec savner, at Morten Krogh havde mod til at forklare sine beslutninger.

»Når vi trænere er færdige med vores kampe, og vores følelser stadig sidder uden på tøjet, så skal vi forklare os uden at have set alle situationerne fra kampene igennem. Det kunne være interessant, hvis en dommer også var nødt til at gøre det samme,« siger kroaten og tilføjer:

»Så vi kunne høre, hvorfor han traf de beslutninger, som han gjorde. Du kan da helt sikkert se, at han er en god dommer, men som jeg også sagde til mine spillere i dag, skal man have mod, når man spiller mod FCK. Nogle gange bør dommerne også have mod til at træffe beslutninger på banen, som ikke er i de store holds favør. Det er ikke et nemt job, men det er en del af deres arbejde.«

Ivan Prelec mener, at der mindst skulle have været en udvisning i kampen.

»Fra mit perspektiv var der rødt kort. Til begge spillere. Du kan bare vælge, der var mindst et rødt kort,« lyder det fra Ivan Prelec.

»I mine øjne var det detaljer, som kunne have afgjort kampen. Et andet gult kort og dermed rødt kunne have ændret kampen. Men det skete ikke, og det kunne have været rart, hvis han havde givet en forklaring på det,« pointerer Vejle-træneren, som kunne se mestrene fra hovedstaden løbe med alle tre point.

»Jeg er nødt til at lykønske FC København med sejren. Vi er tilfredse med nogle punkter i kampen og utilfredse med andre, men det handler ikke kun om os. FC København spillede en god kamp og undervurderede os ikke,« siger han og fortsætter:

»De havde en masse gode tekniske spillere oppe foran, og de skabte en masse ballade for os, så det handler ikke kun om os, men også om dem. Vi følte, vi godt kunne have fået noget med fra kampen, men det er en del af vores rejse. I dag scorede vi to mål, men der gik også tre ind på os, det må vi acceptere og så kigge fremad uden at græde.«