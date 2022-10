Lyt til artiklen

AGF-spilleren Gift Links får to kampes karantæne for spytklat.

Det har Fodboldens Disciplinærinstans afgjort onsdag efter en episode i søndagens opgør mellem AGF og Brøndby, der stjal al opmærksomheden efter kampen.

På tv-billederne kunne man efter slutfløjtet se Gift Links gå i retning af Brøndbys Mathias Kvistgaarden, der ligger i græsset og ømmer sig efter en tidligere tackling fra netop Links. Da Links nærmer sig Brøndby-spilleren, spytter han i nærheden af ham. Episoden kan du se i videoen øverst i artiklen.

Nu er Fodboldens Disciplinærinstans altså kommet frem til den konklusion, at den episode koster Links en karantænedom.

Links selv har pure afvist at have spyttet efter Kvistgaarden, men på baggrund af videobilleder fra kampen er Fodboldens Disciplinærinstans altså uenig.

»På billederne ligner det, at jeg spytter efter en spiller, hvilket ikke er sandt. Jeg forsøgte at spytte væk, og man kan endda se, at jeg drejer hovedet til venstre.«

»Jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget. Hvorfor skulle jeg spytte på en spiller og derefter prøve at hjælpe ham op?« sagde Gift Links til AGFs hjemmeside tirsdag.

AGF mener, at sagen udelukkende er skabt af medierne på grund af deres dækning af sagen. Det fremgår af klubbens redegørelse.

»AGF har oplyst, at det er klubbens opfattelse, at der ikke er en sag, og at sagen alene er opstået, fordi medierne af gjort det til en sag. AGF har hertil anført, at hverken Brøndby-spillere, Brøndby IF’s stab, dommeren eller linjedommeren mente, det der var tale om en forseelse. AGF har oplyst, at klubben har rettet henvendelse til Brøndby IF for at få oplyst, hvorvidt Brøndby IF-spilleren har følt sig forurettet.«

Faktum er, at det sidste punktum nu er sat i sagen, hvor Gift Links har karantæne i udekampene mod Lyngby og Viborg.