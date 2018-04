Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige Superliga-klubber får af tilskud fra kommunen, når man samtidig medregner sponsorater fra kommunalt ejede selskaber.

Det viser tal, som det undersøgende medie journalista.dk har fået indsigt i.

Den helt store topscorer er OB, der får over 1, 7 millioner kroner fra kommunen, mens både FC København. Brøndby og AC Horsens ikke modtager én eneste krone.

I den lave ende finder man også AGF, der modtager sølle 121.875 kroner, mens bundklubben Helsingør får næstmest af alle og modtager én million kroner til klubkassen.

Det får Superliga-klubberne fra kommunen OB : 1.728.750 kroner



Helsingør : 1.000.000 kroner



​ Silkeborg : 725.243 kroner



AaB : 687.500 kroner



SønderjyskE : 443.750 kroner



Hobro IK : 437.500 kroner



FC Nordsjælland : 236.875 kroner



FC Midtjylland : 187.500 kroner



AGF : 121.875 kroner



Randers FC : 21.875 kroner



Lyngby : 15.000 kroner



FC København : 0 kroner



Brøndby : 0 kroner



AC Horsens : 0 kroner De anførte beløb er inklusiv moms. Kilde: www.journalista.dk

Ifølge journalista.dk ligger årsagen til OBs markante støtte i, at klubben har indgået en gylden aftale med kommunen, hvor skatteyderne betaler næsten halvanden million kroner, mod at kommunen så kan promovere sig selv via fodboldklubben.

Det undersøgende medie har indhentet tallene gennem aktindsigter fra både kommunerne og deres produktionsselskaber.