På trods af at Lyngby endnu ikke har fundet en ny ejer, har klubben meddelt, at kampen mod Brøndby spilles.

Midt i konkurssnak og onsdagens afgang af fire spillere i Lyngby Boldklub har Divisionsforeningen fået at vide, at klubben er klar til at afvikle søndagens hjemmekamp mod Brøndby.

Det oplyser Peter Ebbesen, turneringschef i Divisionsforeningen.

»Jeg kan bekræfte, at LB (Lyngby Boldklub red.) har informeret os om, at kampen spilles som planlagt søndag på Lyngby Stadion,« skriver Peter Ebbesen i en sms til Ritzau.

Kampen spilles søndag klokken 18:00.

/ritzau/