For 18 dage siden blev dansk fodbold sat på pause på ubestemt tid på grund af corona-krisen. Og ingen kender endnu datoen for, hvornår Superligaen og de øvrige danske ligaer kan genoptages.

Nu pønser Divisionsforneningen i samarbejde med klubberne dog på flere forskellige scenarier.

'Målet og forventningen for dansk klubfodbold er stadig at spille alle sæsonens kampe og dermed afgøre turneringerne på sportslig optimal vis,' fremgår det af en pressemeddelelse.

Præcist hvornår spillet kan genoptages vides ikke, men arbejdet på, hvordan fodboldsæsonen på sportslig vis kan afgøres, foregår løbende, og der er åbnet nye muligheder i den internationale kampkalender.

AaB's Jakob Ahlmann i 3F Superligakampen mellem Aab og Lyngby Boldblub på Aalborg Portland Park, søndag 8. marts 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Mandag blev drøftet forskellige scenarier med de danske klubber, hvor man har lagt en plan for tre forskellige scenarier.

'Den første er med start ultimo april og afslutning slut juni. Version to indledes først medio maj og går frem til medio juli, mens den tredje version først begynder ultimo maj og varer til slut juli. I alle tre versioner er der også planlagt med afvikling af de resterende kampe i Sydbank Pokalen,' skriver Divisionsforneningen.

»Vores overordnede mål er – ligesom de øvrige europæiske ligaer - stadig at få færdigspillet de forskellige turneringer, så der kan kåres en mester og findes op- og nedrykkere. Der er selvfølgelig en række faktorer, der kan påvirke scenarierne. Udover at vi ikke kender startdatoen, så kommer internationale fælles aftaler også til at få stor indflydelse på de nationale ligaer. Men grundscenarierne er lavet – og det på en harmonikaagtig måde med lidt luft, så de både kan trækkes ud og skubbes sammen,« lyder det fra Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Det blev ligeledes drøftet, hvorvidt det ville være muligt at spille sæsonen færdig med et reduceret antal kampe, hvilket dog ikke er at foretrække, men kan blive nødvendigt.

AGF's Jon Dagur Thorsteinsson mod Silkeborgs Kees Luijckx i 3F Superligakampen Silkeborg IF mod AGF på Jysk Park i Silkeborg, 9. marts 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Og hvem skal så træffe beslutningen, hvis det skulle komme helt derud, at sæsonen skal forkortes?

Det blev også drøftet mandag.

»Der har været spurgt om, hvem der kan og skal tage beslutninger, hvis vi kommer derud, hvor turneringen ikke kan afsluttes på normal vis. Svaret er, at det skal være så uvildig en instans som muligt, der udarbejder løsningerne. Kompetencen er i udgangspunktet givet af generalforsamlingen til bestyrelsen. Bestyrelsens ni klubrepræsentanter er fuldt bevidste om deres ansvar, men betragter sig ikke som habile i de beslutninger, og har givet kompetencen videre til den uafhængige administration, fordi det er den ansvarlige måde at varetage turneringerne på. Ikke til en enkeltperson, men til administrationen, som jeg er i spidsen for,” siger Claus Thomsen og fortsætter:

»Velvidende at kompetencen er videregivet til administrationen har bestyrelsen diskuteret den beslutning, administrationen i udgangspunktet har truffet, og det er en enig bestyrelse, som bakker op om, at der findes en vinder, placeringer samt op- og nedrykkere, så virkningerne af den ufrivillige pause ikke breder sig til sæsonen 2020/21.”