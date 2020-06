Der kommer ikke mere end 500 personer på stadion i weekenden.

Optimismen var ellers begyndt at spire hos de fodboldinteresserede danskere efter weekendens tre testkampe, hvor op til 3.000 tilskuere fik adgang til de danske fodboldstadions.

Men ifølge Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, er det ikke realistisk med mere end 500 mennesker til søndagens topkamp mellem FC København og FC Midtjylland.

»I princippet er det ulovligt at have mere end 500 personer på ét sted. Så er der givet tilladelse til tre forsøg, og uanset hvordan man synes, forsøgene faldt ud, så er lovgivningen ikke lavet om endnu,« siger Claus Thomsen til B.T. og tilføjer:

Claus Thomsen kalder det urealistisk med mere end 500 personer på stadion til kampen mellem FC København og FC Midtjylland. Foto: ARND WIEGMANN Vis mere Claus Thomsen kalder det urealistisk med mere end 500 personer på stadion til kampen mellem FC København og FC Midtjylland. Foto: ARND WIEGMANN

»Så lovgivningen skal først laves om, hvorfor det ikke er realistisk. Vi vil gerne have tilskuere tilbage på stadion hurtigst muligt, men rent lovgivningsmæssigt kan det ikke lade sig gøre til weekenden.«

Der blev ellers spillet tre kampe i den seneste Superliga-runde, hvor der var givet tilladelse fra myndighederne til, at der kunne lukkes op for flere tilskuere end normalt.

Men efter de tre kampe skal uge 26 og 27 nu bruges på at evaluere testkampene, inden der træffes en beslutning om de fremtidige tilskuertal, fortæller Claus Thomsen.

»Myndighederne skal evaluere kampene, og den evaluering skal gives videre til politisk forhandling frem mod åbningen 8. juli,« siger han.

3.000 fans i Brøndby til søndagens testkamp mod FC København, hvor afstandskravet var øget til to meter. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere 3.000 fans i Brøndby til søndagens testkamp mod FC København, hvor afstandskravet var øget til to meter. Foto: THIBAULT SAVARY

Ifølge myndighedernes forsøgsbeskrivelse lyder det, at evalueringen foretages af en gruppe med repræsentanter fra relevante myndigheder og fodboldaktører frem mod Superligaens etape to, der skydes i gang med 32. spillerunde fra 8. juli.

Inden da vil finalen i Sydbank Pokalen blive afholdt 1. juli på Blue Water Arena i Esbjerg. En kamp, hvor der igen kan være en mulighed for at se flere tilskuere på tribunerne.

»Der skal man jo tage en beslutning om, hvorvidt man vil inkludere den i forsøget eller ej. Men det er ikke en beslutning, som kan vente ret længe, fordi det skal kunne organiseres, så den kommer nok snarest,« siger Claus Thomsen og tilføjer:

»Men jeg ved det ikke, for vi har ikke kunnet få at vide, hvornår den beslutning vil blive truffet.«

Lyngby-tilskuere under testkampen mellem Lyngby Boldklub og OB på Lyngby Stadion, mandag den 22 juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lyngby-tilskuere under testkampen mellem Lyngby Boldklub og OB på Lyngby Stadion, mandag den 22 juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Divisionsforeningens direktør oplyser, at der i modsætning til ved Superliga-kampene vil blive lukket fans fra begge hold ind til pokalfinalen, ligesom der var i pokalsemifinalerne.

Claus Thomsen fortæller samtidit, at man fortsat arbejder på at udarbejde en plan for den nye Superliga-sæson, hvor man regner med en start omkring 1. september.