Statsminister Mette Frederiksen gjorde ikke Fodbolddanmark meget klogere, da hun tirsdag kom med seneste nyt om corona-situationen på et udskældt pressemøde.

I Divisionsforeningen blev direktør Claus Thomsen i hvert fald ikke hjulpet på vej i forhold til at træffe en beslutning om, hvornår der igen kan blive spillet Superligakampe.

»Det ændrede ikke på noget for os.«

»Vi har de samme scenarier, hvor vi prøver, om vi kan genåbne ligaen d. 17. maj eller alternativt 24. maj eller 31. maj,« siger Claus Thomsen.

Hvad er afgørende for, om I ender med scenarie 1, 2 eller 3?

»Det ved vi ikke endnu. Det kommer an på den udvikling, der kommer de nærmeste dage, og så tager vi bestik af den, og så ser vi, om vi kan blive klar til 17. maj. Og så gør vi det. Hvis ikke, så bliver det en af ugerne efter.«

Hvilke udmeldinger skal Mette Frederiksen komme med, før der igen kan blive spillet Superligakampe?

»Som det er nu, så arbejder vi med de udmeldinger, der er kommet, og hvis de holder, så prøver vi at arbejde frem mod en første dato i weekenden med d. 17. maj. Og der skal vi have noget opstart på plads for klubberne, og vi skal have forskellige omkringliggende omstændigheder på plads, og hvis vi kan nå det, så vi er klar 17. maj, så bliver det der. Og ellers bliver det i de uger, der kommer efter det.«

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe

Ændrer det noget, hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet til for eksempel 50?

»En Superligakamp uden tilskuere er ikke en forsamling, det er en arbejdsplads. Så lige nu ville vi også under de rigtige omstændigheder, sådan at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, kunne afvikle kampene. Der er ikke tale om en forsamling, men en arbejdsplads, der skal åbnes på lige vilkår med andre arbejdspladser, der skal åbnes.«

Hvad er det lige nu, der gør, at Superligaen er på pause? Er det samfundssind eller regler?

»Det er jo en kombination af samfundssind og regler. Og at vi til enhver tid skal følge de retningslinjer og anbefalinger, der er fra sundhedsmyndighederne, og så arbejder vi med nogle protokoller for træning og kamp, som vi skal have på plads, så vi er sikre på, at vi afvikler det på en forsvarlig måde. Og dernæst skal klubberne også have en opstartsperiode, så trupperne - hvoraf de fleste jo har været hjemsendte - er klar til at spille kamp igen.«

Så hvis vi skærer ind til benet, hvad er så lige nu den største hindring for, at Superligaen kan komme i gang igen?

»Det bliver det samme svar, som jeg lige gav dig.«

Den her suspendering presser nogle klubber på likviditeten. Kunne man forestille sig, at I udbetaler tv-pengene, som normalt udbetales efter runde 26, allerede nu for at hjælpe klubberne?

»Vores håndtering af mediekontrakterne og udbetalinger og fordelingsnøgler er interne aftaler, så dem kan jeg ikke kommentere på,« siger Claus Thomsen.