Søndag eftermiddag var der set frem til Superliga-kampen mellem AGF og Randers, men kampen blev aflyst nogle timer inden start, fordi banens stand var for dårlig til fodbold.

Banen blev helt præcist beskrevet som 'sumpet', og det var en inspektion af den klokken 10 søndag, der afgjorde, at kampen ikke skulle spilles.

Jacob Nielsen, der er administrerende direktør i AGF, erkender, at det ikke er godt nok:

»En bane skal naturligvis kunne klare de mængder nedbør, vi har fået i Aarhus de senere måneder – også inden for det sidste døgn,« siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

En 'sumpet' bane betød, at der ikke blev spillet fodbold i Aarhus søndag. Foto: Bo Amstrup Vis mere En 'sumpet' bane betød, at der ikke blev spillet fodbold i Aarhus søndag. Foto: Bo Amstrup

»Så vi må nu se indad, og vi gør alt, hvad vi kan for, at vi får en god bane at spille på i Ceres Park i dette forår.«

Nogle fans var allerede mødtes for at varme op til kampen med et par øl, da de fik besked om aflysningen. Alligevel mener Jacob Nielsen, at den kom i rette tid:

»Beslutningen er truffet så sent som overhovedet muligt. Så vi har været så rettidige, som vi kunne. Vi har også et hensyn at tage til vores mange gæster, hvis nu beslutningen skulle komme senere – for eksempel en time før kampen. Så timingen i forhold til beslutningen kunne ikke være anderledes.«

AGF mod Randers var ikke den eneste Superliga-kamp, der blev aflyst søndag eftermiddag. Det blev FC Nordsjælland mod AC Horsens ligeledes. Her var det grundet kraftig blæst.