Fredag 13. juli indledes den nye Superliga-sæson med kampene Vejle-Hobro og Sønderjyske-AaB. Men allerede nu er de 14 klubber i gang med forberedelserne.

Spillerne fra Vejle Boldklub var de første, der efter sommerferien var på træningsbanen, da de i mandags under italiereren Adolfo Sormanis ledelse entrede bane 1 i VB Parken. I disse dage er der træningsstart i blandt andre FC Midtjylland samt Brøndby IF og fra 21. juni er alle i gang igen, når Vendsyssel FF's cheftræner Jens Berthel Askou samler sin trup.

B.T. giver dig her det store overblik over, hvordan netop din favoritklub i dansk fodbolds bedste række har tænkt sig at forberede sig til sæsonen 2018/2019.

De nykårede danske fodboldmestre har besluttet at forberede sig til den forestående Superliga-sæson og kampene i Champions League-kvalifikationen i Danmark. I øvrigt er det værd at bemærke, at cheftræner Jess Thorups mandskab inden første træningskamp 23. juni afvikler sommerkampe mod lokale samarbejdsklubber i Billund, Studsgård og Holstebro.

Træningsstart: 14. juni i Ikast

Træningslejr: Ingen

Planlagte træningskampe: Udekamp mod AGF (23. juni). Kamp i Vildbjerg mod Malmö FF (29. juni). Hjemmekamp mod FC Fredericia (30. juni). Udekamp mod Sønderjyske (3. juli). Hjemmekamp mod Thisted (4. juli)

Superliga-premiere: Lørdag 14. juli klokken 19 i Herning mod AGF

Sidste sæsons DM-sølvvindere kan inden turen går til Østrig på træningslejr se frem til 11 dages træning i Danmark. Under sidstnævnte er der planlagt to kampe mod de ukrainske mestre fra Shakhtar Donetsk og CSKA Sofia fra Bulgarien.

Træningsstart: 13. juni i Brøndby

Træningslejr: i den østrigske alpeby Bad Häring fra 24. juni til 3. juli

Planlagte træningskampe: Udekamp mod Herstedøster IC (17. juni). Udekamp mod Ledøje-Smørum Fodbold (22. juni)

Superliga-premiere: mandag 16. juli klokken 20.15 ude mod Randers FC

Inden første kamp i kvalifikationen til Europa League torsdag 12. juli har den nordsjællandske klub, der i sidste Superliga-sæson erobrede bronzemedaljer, valgt at drage på træningslejr i en mindre by ved den tysk-hollandske grænse.

Træningsstart: 13. juni i Farum

Træningslejr: i den hollandske by Delden fra 29. juni til 7. juli

Planlagte træningskampe: Hjemmekamp mod Nykøbing FC (23. juni). Udekamp mod svenske Norrköping IK (27. juni). Tre kampe i træningslejren mod græske PAOK Saloniki (2. juli), belgiske Beershot (3. juli) og hollandske Ajax (7. juli)

Superliga-premiere: søndag 15. juli klokken 12 mod Esbjerg fB i Farum

De detroniserede danske mestre, der i sidste sæson måtte nøjes med en fjerdeplads i Superligaen, har valgt at lægge store dele af forberedelserne til den kommende sæsons kampe i Superligaen og Europa League-kvalifikationen i en landsby med blot 1.326 indbyggere ved grænsen mellem Østrig og Slovenien

Træningsstart: 18. juni på KB’s anlæg på Frederiksberg

Træningslejr: i den østrigske by Bad Radkersburg fra 29. juni til 8. juli

Planlagte træningskampe: Kamp i Østrig mod Sturm Graz (1. juli). Kamp i Slovenien mod NK Maribor. Kamp mod russiske CSKA Moskva et endnu ukendt sted (7. juli)

Superliga-premiere: mandag 16. juni klokken 18 mod AC Horsens hjemme i Parken på Østerbro i København.

Nordjyderne blev i sidste Superliga-sæson nummer fem. De har i optakten til den ny sæson valgt at blive hjemme i Danmark for primært at træne på klubanlægget i Aalborg Øst, men der arbejdes også med planer om et miniophold i landsbyen Øland tæt ved Limfjorden.

Træningsstart: 18. juni i Aalborg

Træningslejr: endnu ikke fastlagt

Planlagte træningskampe: Hjemmekamp mod Viborg FF (23. juni). Udekamp mod Hobro IK (25. juni). Hjemmekamp mod Randers FC (30. juni). Hjemmekamp mod Silkeborg IF (7. juli)

Superliga-premiere: fredag 13. juli klokken 20.15 i Haderslev mod Sønderjyske

I den østjyske klub jubler man stadig over sidste sæsons kvalifikation til Superligaens mesterskabsslutspil, hvor man dog måtte nøjes med sjettepladsen. Træner Bo Henriksen har besluttet at træningen til den nye sæson primært skal foregå hjemme i klubben. Undervejs i dette forløb er der planer om at afvikle en enkelt teambuilding-dag.

Træningsstart: 13. juni i Horsens

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Udekamp mod BGI (18. juni). Kamp på neutral bane mod Kolding IF (19. juni). Hjemmekamp mod Sønderjyske (23. juni). Hjemmekamp mod Vejle (28. juni). Udekamp mod Vendsyssel(3. juli). Udekamp mod Esbjerg (8. juli).

Superliga-premiere: mandag 16. juli klokken 18 i København mod FCK.

Det var planen, at AGF skulle have været på træningslejr i Stockholm, men det bliver ikke til noget. Cheftræner David Nielsens tropper kommer dog til Sverige alligevel eftersom der er aftalt en træningskamp mod Djurgården.

Træningsstart: 19. juni i Aarhus

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Hjemmekamp mod FC Midtjylland (23. juni). Udekamp mod svenske Djurgården (30. juni). Herudover er der aftalt kampe på endnu ikke aftalte tidspunkter mod Brabrand samt en modstander, der ønsker at holde klubnavnet hemmeligt.

Superliga-premiere: lørdag 14. juli klokken 19 i Herning mod FC Midtjylland

Jakob Michelsen har i sommerpausen overtaget jobbet som cheftræner i stedet for fyrede Kent Nielsen. Han samler sine spillere på mandag og et par dage senere drager truppen på en kort træningslejr.

Træningsstart: 18. juni i Odense

Træningslejr: på Fyn i perioden 20. til 23. juni

Planlagte træningskampe: Hjemmekampe mod de svenske klubber Östersund (27. juni) og Kalmar FF (30. juni) samt de danske klubber FC Roskilde (6. juli) og Hvidovre IF (9. juli)

Superliga-premiere: søndag 15. juli klokken 14 i Hjørring mod Vendsyssel FF

Træner Claus Nørgaard har valgt at forberede sine tropper til den kommende Superliga-sæson i hjemmevante omgivelser eftersom både træningslejr og testkampe afvikles i det sydlige Danmark.

Træningsstart: 18. juni i Haderslev

Træningslejr: i Tønder fra 27. juni til 2. juli

Planlagte træningskampe: Udekamp mod AC Horsens (23. juni). Kamp under træningslejren mod Esbjerg fB (29. juni). Hjemmekamp mod FC Midtjylland (3. juli). Hjemmekamp mod Randers FC (6. juli)

Superliga-premiere: fredag 13. juli klokken 20.15 i Haderslev mod AaB

Efter at have modtaget en opsigelse fra Thomas Thomasberg har Allan Kuhn overtaget cheftræner-jobbet i den lille himmerlandske klub, der skal i gang med sin fjerde Superliga-sæson.

Træningsstart: 18. juni i Hobro

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Der er indtil videre aftalt tre kampe. Hjemme mod AaB (25. juni). Ude 30. juni mod Viborg FF og hjemme mod Vendsyssel FF (7. juli)

Superliga-premiere: fredag 13. juli klokken 18 på udebane mod Vejle Boldklub

Det bliver tilsyneladende assistenttræner Rasmus Bertelsen, der skal forestå træningen i sæsonens første måneder eftersom Hobro IK ikke ønsker at løse Thomas Thomasberg fra sit cheftrænerjob før kontraktudløb 30. september.

Træningsstart: 18. juni i Randers

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Hjemmekamp mod Silkeborg IF (23. juni). Opvisningskamp mod et hold bestående af spillere fra Randers FC’s moderklubber (27. juni). Udekamp mod AaB (30. juni). Udekamp mod Sønderjyske (6. juli)

Superliga-premiere: mandag 16. juli klokken 20.15 hjemme mod Brøndby IF

Østjydernes italienske cheftræner Adolfo Sormani samlede sin trup før klubbens Superliga-comeback allerede i mandags. Først blev der budt på morgenmad og derefter blev spillerne testet på en række fysiske parametre af de fysiske og medicinske folk i trænerstaben.

Træningsstart: 11. juni i Vejle

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Udekamp mod Lyngby BK (22. juni). Udekampe i træningsturnering mod AC Horsens og Hedensted IF (28. juni). Hjemmekamp mod svenske Østersunds FC (1. juli). Udekamp mod tyske Eintracht Braunschweig (6. eller 7. juli)

Superliga-premiere: fredag 13. juli klokken 18 hjemme mod Hobro IK

Vestjyderne sikrede sig Superliga-comeback med en samlet sejr over Silkeborg IF. Siden har sportsdirektør Ted van Leeuwen og assistenttræner Gonzalo Garcia valgt at opsige samarbejdet. Derfor er der i optakten til den ny sæson en hel del uafklarede hængepartier.

Træningsstart: 18. juni

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Der er indtil videre kun aftalt to. Mod Sønderjyske i Løgumkloster (29. juni) og hjemme mod AC Horsens (8. juli)

Superliga-premiere: søndag 15. juli klokken 12 i Farum mod FC Nordsjælland

Superliga-debutanterne fra Hjørring er i gang med at samle et slagkraftigt mandskab til den ny sæson. Det kommer til at ske i det nordjyske eftersom der ikke er planlagt nogen træningslejr.

Træningsstart: 21. juni i Hjørring

Træningslejr: ingen

Planlagte træningskampe: Ude mod Silkeborg IF (27 juni). Hjemme mod AC Horsens (3. juli). Ude mod Hobro IK (7. juli)

Superliga-premiere: søndag 15. juli klokken 15 på hjemmebane i Hjørring mod OB