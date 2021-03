289 millioner kroner før skat.

Det er det enorme underskud, som selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment (PSE), kommer ud med for 2020.

De blodrøde tal og underskuddet – som er i det største i Superligaen nogensinde – offentliggøres fredag i PSEs årsrapport året i fjor.

I alt har Parken omsat for 541,7 millioner kroner, hvilket er knap 300 millioner kroner mindre end året før, hvor der blev omsat for 835,1 millioner kroner.

Superligaens største underskud 1. FC København: -289 millioner kroner (2020) 2. Brøndby: -266,6 millioner kroner (2012) 3. FC København: -239 millioner kroner (2009) 4. FC København: 1-67,8 millioner kroner (2018) 5. Brøndby: -153,8 millioner kroner (2014) 6. AaB: -90,5 millioner kroner (2009) 7. Brøndby: -78,7 millioner kroner (2019) 8. FC Midtjylland: -52,7 millioner kroner (2015) 9. AaB: -50,1 millioner kroner (2010) 10. FC Midtjylland: -40,8 millioner kroner (2010) Kilde: Steen Houman

Coronakrisen har selvfølgelig haft en finger med i spillet.

PSE, der ud over FC Københan ejer badelandet Lalandia og PS&E Ejendomme, lider i høj grad under det faktum, at nationalarenaen har været lukket for tilskuere, men også at der har været lukket for besøgende i Lalandia.

I oktober meldte selskabet bag FC København, at man forventede et underskud på mellem 280 og 310 millioner før skat for 2020, som altså endte på 289 millioner.

Det hidtil største underskud i Superligaens historie 'tilhørte' indtil videre Brøndby med et minut på 266,6 millioner kroner i 2012.

Sidste år meldte Parken Sport & Entertainment om et overskud på 52,3 millioner i årsrapporten for 2019.