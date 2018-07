Daniel A. Pedersen og AGF sagde inden denne sæson farvel til hinanden, men midtbanespilleren har endnu ikke fundet en klub, selv om det nye Superliga-år er sparket i gang.

Det blev til tre sæsoner i AGF, hvor han blev årets spiller i 2016, og nu taler han for første gang ud om, hvorfor han ikke kunne nå til enighed med den aarhusianske klub, selv om han blev tilbudt en forlængelse.

»Forklaringen er egentlig meget simpel. Vi havde en masse vigtige kampe i efteråret, og David Nielsen havde gjort det klart for os, at han ville have al fokus på kampene og intet andet, og så måtte vi tage alt det andet efter sæsonen, så det gjorde jeg,« siger Daniel A. Pedersen, der sammen med flere andre afgange blev meldt færdig i klubben af AGFs sportschef, Peter ’PC’ Christiansen. Det skete, allerede inden sidste kamp i den forgangne sæson.

Jeg har endnu ikke haft den helt rigtige mavefornemmelse, og derfor har jeg ikke skrevet under på noget endnu Daniel A. Pedersen

»’PC’ ville gerne have det hele på plads så hurtigt som muligt, og det kan jeg også godt forstå og har 100 procent respekt for, men jeg holdt min fulde koncentration på de vigtige opgaver. Det var ikke lønnen eller noget i kontrakten, der skilte os ad. Det var timingen. Jeg ville vente til efter sæsonen. Men der er ingen ’hard feelings’ mellem mig og AGF,« forklarer den 25-årige midtbanespiller.

Som transferfri spiller med 158 Superliga-kampe i støvlerne kan det undre, at Daniel A. Pedersen stadig render rundt uden en kontrakt, men det skyldes ikke manglende bejlere, forsikrer han.

»Der har været og er stadig interesse fra England og Portugal, og jeg har også sagt nej til den polske klub Korona Kielce, og så har der været lidt i Tyskland, men jeg har endnu ikke haft den helt rigtige mavefornemmelse, og derfor har jeg ikke skrevet under på noget endnu,« lyder det fra Daniel A. Pedersen, der tilføjer, at det snart skal til at være.

»Jeg trænger helt sikkert til at komme i gang snart. Det spidser da til. Efter det brød sammen med AGF, har jeg brugt tid på at sunde mig lidt og holde ferie og lige få renset tankerne. Men nu er det da lidt ensomt og kedeligt at rende rundt og træne for sig selv. Det er en mærkelig situation, når alle éns venner og tidligere holdkammerater er i gang, og jeg endnu ikke er det selv. Det skar s'gu lidt i hjertet at vide, at jeg ikke kunne gøre en forskel, da AGF spillede mod FC Midtjylland. Jeg savner at være en del af et hold,« siger han og vil ikke lukke døren helt til AGF.

»Nej, nej. Overhovedet ikke. Jeg har virkelig været glad for David Nielsen som træner, og det har været en fantastisk tid i klubben. Nogle tider var da bedre end andre, men jeg har altid gjort, hvad jeg kunne for holdet og klubben. Jeg håber en dag at komme tilbage,« pointerer han og ved endnu ikke, hvor pilen peger hen.

»Nej. Jeg vil et sted hen, hvor jeg fortsat kan udvikle mig. Jeg har stadig ambitioner og kunne samtidig rigtig godt tænke mig et eventyr. Men det vigtigste er, at det hele skal føles rigtigt, og det har det endnu ikke gjort.«