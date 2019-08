Søndag aften måtte Jakob Poulsen nok engang se en hel kamp fra bænken.

Den 36-årige FC Midtjylland-profil har dermed kun fået 18 minutter på banen i sæsonens fire første kampe.

En skarp kontrast til sidste sæson, hvor han spillede samtlige kampe.

I søndagens kamp mod AaB var der ellers en åbning for Superliga-stjernen, idet cheftræner Kenneth Andersen for første gang i sæsonen havde foretaget en ændring på midtbanen.

Ud var røget Simon Okosun, men erstatningen var ikke nummer 7, Jakob Poulsen.

I stedet havde Kenneth Andersen valgt finske Tim Sparv, og det kunne altså tyde på, at Poulsen nu er bagerst i midtbanekøen.

Derfor ville pressen gerne høre fra Jakob Poulsen efter søndagens kamp mod AaB, men det var tydeligt, at hovedpersonen selv ikke havde lyst til at snakke mere om situationen i FC Midtjylland.

»Jeg har sagt alt, hvad der er at sige om det,« sagde den ellers normalt snakkesaglige kaptajn, inden han i almindelig påklædning forlod MCH Arena, hvor de kampklædte holdkammerater stadig var i gang med at interviews.

Kenneth Andersen er ikke bekymret for at miste Jakob Poulsen i dette transfervindue. Foto: Henning Bagger Vis mere Kenneth Andersen er ikke bekymret for at miste Jakob Poulsen i dette transfervindue. Foto: Henning Bagger

Det er svært ikke at tænke, at Jakob Poulsen, med sine otte flotte sæsoner i FC Midtjylland, snart har sat sin højre guldfod på MCH Arenas grønne græstæppe for sidste gang. Det er hvert fald en tanke, som Kenneth Andersen ikke er afvisende overfor.

Er I ved at indstille jer på en fremtid uden Jakob Poulsen?

»Det arbejder vi på, som det ser ud lige nu i hvert fald,« sagde cheftræneren efter kampen, som dog ikke var bekymret for, at han ville miste sin gamle kaptajn i dette transfervindue.

»Jakob betyder rigtig meget for klubben og for holdet, så det er jeg ikke så bekymret for.«