Jakob Poulsen er fortid i FC Midtjylland.

Men efter klubben på den jyske hede havde spillet 1-1 på MCH Arena mod Hobro IK søndag eftermiddag, understregede den 36-årige midtbanespiller, at hans forhold til sin snart forhenværende arbejdsgiver fortsat er okay.

»Der er ingen problemer dér,« sagde Jakob Poulsen, der dog på spørgsmålet om, hvorvidt FCM under hans fratrædelsesperiode har opført sig skidt, svarede således:

»Det har jeg lige nu ikke de helt store kommentarer til.«

Jakob Poulsen efter en kamp mellem FC Midtjylland og AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Poulsen efter en kamp mellem FC Midtjylland og AaB. Foto: Henning Bagger

Jakob Poulsen var i MCH Arenas mixedzone, hvor mediernes udsendte har mulighed for at lave interviews, ledsaget af sit barn, som han bar på armen.

»Jeg ved endnu ikke, hvordan min fodboldfremtid kommer til at forme sig. Lige nu spiller jeg på så mange heste som overhovedet muligt. Men efter det er blevet meldt ud, at jeg skal væk fra FCM, er der kommet mere opmærksomhed omkring min situation,« sagde Jakob Poulsen.

I kulissen tales der om, at klubber som Sønderjyske og AGF er interesseret i at tilknytte ham.

Men tilsyneladende har Jakob Poulsen andre planer.

FC Midtjyllands Jakob Poulsen jubler sammen med holdkammeraterne over maj måneds sejr i pokalfinalen over Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC Midtjyllands Jakob Poulsen jubler sammen med holdkammeraterne over maj måneds sejr i pokalfinalen over Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg kigger helst mod udlandet. Det er førsteprioritet. Så må vi se om det lykkes,« sagde Jakob Poulsen.

I en klumme i B.T.s søndagsudgave kaldte den tidligere landsholdsspiller og nuværende fodboldkommentator på blandt andet Eurosport, Morten Bruun, den behandling som FC Midtjylland har givet Jakob Poulsen for uværdig.

Det synspunkt var FCM-træner Kenneth Andersen ikke enig i.

»Nu har jeg ikke læst avisen, men jeg synes ikke, at Jakob er blevet behandlet uværdigt. Flere kommentarer har jeg ikke til det,« sagde han.