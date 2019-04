For én spiller var søndagens kamp mellem AGF og AC Horsens ekstra speciel.

I sin blot anden Superliga-kamp fra start lykkedes det 20-årige Alexander Ammitzbøll at score sit første mål for AGF.

»Det har en ufattelig stor betydning. Det er så vigtigt at få scoret mit første mål i Superligaen,« sagde en glad Ammitzbøll efter kampen.

Målet faldt i første halvlegs tillægstid, efter Horsens-målmand Matej Delag parrerede et skud fra Mustapha Bundu ud i feltet. Her var unge Ammitzbøll først på riposten og kunne skrabe bolden ind i det tomme net.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

»Dejlig enkelt,« som han selv sagde efter kampen.

Hvilke tanker gik der igennem hovedet på dig, da du kan se, bolden går ind?

»Jeg tænker ikke så meget, jeg skal bare ud og juble. Det er fantastisk.«

Den unge AGF-angriber startede inde mod AC Horsens på bekostning af topscorer Patrick Mortensen, som var ude af truppen på grund af en mindre skade. Og netop Patrick Mortensen, som har scoret 9 mål i 11 kampe, har Ammitzbøll holdt et ekstra godt øje med.

»Patrick er en utrolig god boksspiller og utrolig god til at komme ind og sætte en fod på, og så lægger den i kassen. Så jeg prøver at lære af, hvad han gør,« afslørede han efter kampen.

Debutmålet var da også en tro kopi af Patrick Mortensen. Og noget kunne tyde på, at der på unge Ammitzbøll sidder en lignende målnæse. Efter kampen sagde David Nielsen selv, at Ammitzbøll »lugtede« et mål ud, som de i AGF også ved, at han kan.

Og cheftræneren var generelt tilfreds med Ammitzbølls præstation.

»Det var fantastisk at se Ammitzbøll score på Ceres Park. Han startede hjemme mod Sønderjyske, hvor han ikke rigtig blev farlig. Jeg synes, han er lang bedre til at holde

fast i bolden i dag,« sagde David Nielsen og tilføjede:

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

»Og det er sådan det er. Når man kommer ind første gang, så er der mange ting, der er i spil. Hvordan reagerer familien på tribunen og så videre. Det fylder meget at spille

her, når man er Aarhus-dreng. Så et step op fra sidst, og han scorer et mål. Det er rigtig, rigtig godt.«

I de seneste kampe, hvor førstepladsen har været en realitet for AGF, har David Nielsen brugt flere ungdomsspillere end normalt. Og i søndagens kamp mod AC Horsens sluttede AGF med hele seks ungdomsspillere på banen.

»Det kan jeg bruge til meget, fordi vi har vundet med dem (de unge spillere, red.). Og det er det allervigtigste,« sagde AGF-træneren, som med sejren over AC Horsens nu har vundet fem Superliga-kampe i træk.

Næste opgave for dem bliver to spændende Europa League Playoff-kampe mod AaB. Første kamp spilles i Aalborg søndag d. 5. maj.