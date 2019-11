Hans kontrakt i Superliga-klubben Brøndby IF udløber til nytår, men endnu ved svenskeren Johan Larsson ikke, hvorvidt den bliver forlænget.

»Jeg vil gerne blive i Brøndby, og forhåbentlig vil klubledelsen det samme,« svarede Johan Larsson på B.T.'s spørgsmål om, hvad han i øjeblikket gør sig af tanker om sin fodboldfremtid.

Efter søndag aftens tabte Superliga-kamp mod AGF var Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen ikke speciel meddelsom.

»En aften som denne vil det efter min mening være helt forkert at udtale sig om Johan Larsson får sin kontrakt forlænget. Men vi ser mod AGF, at han nærmer sig holdet mere og mere. Jeg kan dog sige så meget, at intet er afgjort endnu,« sagde Carsten V. Jensen.

Brøndbys Johan Larsson, nummer 13, ser AGF-angriberen Patrick Mortensen score til 2-0. Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndbys Johan Larsson, nummer 13, ser AGF-angriberen Patrick Mortensen score til 2-0. Foto: Bo Amstrup

Johan Larsson indledte kampen mod AGF på den centrale midtbane og sluttede den på sin vante plads som back.

»Jeg spiller, hvor træneren placerer mig,« lød Johan Larssons kortfatttede kommentar til Brøndby-træneren Niels Frederiksens overraskende disposition.

Johan Larsson lagde ikke skjul på, at han var skuffet over resultatet.

»Jeg synes, det var en lige kamp, men desværre forærer vi dem to mål. Det var en hårdt spillet kamp, hvor vi modtager fem gule kort. Jeg ønsker dog ikke at diskutere dommerens præstation. Alt i alt synes jeg, vi tager kampen op mod et fysisk stærkt AGF-mandskab. Men skal vi vinde en kamp som denne, skal vi altså være bedre med bolden. Nu ser vi frem mod FCK-kampen (næste søndag, red.). Jeg forudser en jævnbyrdig affære med masser af dueller,« sagde Johan Larsson.