Randers FC's cheftræner, Thomas Thomasberg, kunne ikke skjule sin bitterhed efter søndagens 0-4-nederlag i Parken til FC København.

For det første syntes Randers-træneren, at hans hold i lang tid spillede lige op med københavnerne. Og for det andet følte han sig godt og grundigt snydt for et straffespark, da angriberen Marvin Egho blev nedlagt af FCK-keeper Jesse Joronen i starten af anden halvleg.

»Jeg synes, der straffe. Jeg nåede også at se den oppe på storskærmen. Der har vi heldigvis stadig lov til at kigge op. Jeg synes, der var kontakt, og målmanden rammer ikke bolden,« sagde Thomas Thomasberg og tilføjede:

»Men jeg har endnu ikke fået et straffe herovre i Parken - udover når vi har været i straffesparkskonkurrence.«

Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Foto: Claus Bjørn Larsen

FCK-træner Ståle Solbakken, der fik den seneste jul ødelagt, blev efter kampen også konfronteret med den kontroversielle situation.

»Ja, men vi blev også snydt for et straffespark til Zeca i første halvleg. Men jeg tør ikke sige noget om Thomasberg, for så kommer der facebook-opfølgninger i flere år,« sagde Ståle og henviste til et snart to år gammelt Facebook-opslag, hvor Thomasberg rasede mod nordmanden.

»Så jeg siger bare, at han har ret!«

Med søndagens 4-0-sejr lægger Ståle Solbakken og FC København sig alene i front for Superligaen - ihvertfald frem til FC Midtjyllands søndagskamp mod Vendsyssel FF.