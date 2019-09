Nicklas Bendtner fik søndag aften sin debut i Parken. Noget, der nok kunne høres på hele Østerbro.

For jubelbrølet var enormt. Ikke blot da angriberen blev skiftet ind. Det samme gjorde sig gældende, hver gang han rørte bolden eller bare lavede en aflevering.

Og også hos modstanderholdet var Bendtner en figur, der blev lagt mærke til.

Blandt andet hos Erik Sviatchenko, der efter kampen var henne for at tale med den 31-årige angriber, der er vendt tilbage til Danmark.

Nicklas Bendtner fik hjemmebane-debut søndag aften. Foto: Anders Kjærbye



»Jeg sagde bare, det var dejligt at se ham tilbage, og at jeg ønsker alt det bedste for ham,« siger Erik Sviatchenko til B.T..

Noget, der blev modtaget med store smil, fortæller han, og der røg faktisk også en lille lykønskning af sted til FCK-spilleren, afslørede den midtjyske kaptajn.

»Så sagde jeg tillykke med den nye Puma-kontrakt. Vi har en fælles brand-manager, der hjælper os begge to. Så på den måde ved jeg lidt om det,« lød det fra en grinende Erik Sviatchenko, der kender Nicklas Bendtner.

Det var på transfervinduets sidste dag, at FCK hentede den 31-årige angriber hjem til København.

Han og Sviatchenko kender hinanden fra landsholdet, og derfor var han også glad for at se Nicklas Bendtner tilbage på banen efter en lidt svær periode. FCKs fans blev 'snydt' for Bendtner-debut mod FC Lugano torsdag aften, men søndag mod Superliga-rivalerne skulle det altså være.

Angriberen blev da også modtaget af store klapsalver allerede inden skiltet med hans nummer blev vist frem i Parken.

»Det er fedt at se, han virker i en god forfatning. Det er en fantastisk hyldest han også får på sin nye hjemmebane. På den måde er det fedt for F.C. København, at de har fået en spiller som Bendtner hjem. Så må vi se, om han ikke kan gøre den forskel, han selv gerne vil gøre,« lød det fra Erik Sviatchenko.

Det blev dog ikke mod FC Midtjylland, at Nicklas Bendtner kom på tavlen for FCK.

Topbraget mellem mesterskabskandidaterne endte 0-0.