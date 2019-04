Ståle Solbakken og Jakob Michelsen er ikke bange for at sige noget.

Så da de to trænere stod side om side for at tale med journalister efter FC Københavns 4-0-sejr over OB i Telia Parken, blev det også til et kærligt sammenstød mellem de to toptrænere. Ståle Solbakken var i gang med at fortælle om William Kvist, og hvorfor Solbakken godt vidste, at Kvists karriere ville ende et år før til, da han pludselig vendte sig om mod sin trænerkollega.

Ståle Solbakken: »Nej, jeg sagde det til Kvist. Han nægtede at skrive under, hvis han ikke kunne få en femårig aftale. Der sagde jeg til ham, at det ville blive et problem, for det er et år for meget. Så den her situation var vi dømt til at komme i. I år har han spillet fem kampe fra start, og den seneste var en stor en mod Bordeaux. Der gjorde han det godt, og den er historisk,« startede Solbakken ud, inden han vendte sig mod Jakob Michelsen.

»Jakob har gjort præcis det samme med Kenneth Emil og… hvem var den anden?«

Jakob Michelsen med et stort smil: »Hold kæft, hvor du snakker!«

Solbakken: »Hvem var den anden spiller, du begravede? Festersen. Det er jo sådan, det er. Det er ikke de sjoveste samtaler, men de er jo nødt til at komme.«

Så du begravede også William Kvist?

Solbakken: »Nej, men stille og roligt gik han fra at være fast mand til at blive en 50/50 til at blive en trupspiller. Så har han jo den rolle i klubben, som han har uden for banen. Så vi kan bruge ham til rigtig, rigtig mange ting.«

Og sådan kunne Jakob Michelsen og Ståle Solbakken så med store smil på læberne sige tak for kampen.