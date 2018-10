Klokken var 17:53. Der var syv minutter til, at kampen mellem AGF-AaB skulle fløjtes i gang på Ceres Park. Men nede på den ene udskiftningsbænk havde en AaB-spiller allerede sat sig til rette.

Det var Kasper Kusk, som sad helt alene på den brede bænk. TV3 Sports reporter, Joachim Boldsen, kom smilene hen til ham og gav ham et håndtryk. Først lidt senere kom de andre spillere ud fra tunnelen, og Kusk fik selskab af de øvrige udskiftere.

For første gang i denne sæson var Kasper Kusk henvist til bænken. En uvant plads for AaB-profilen, som ellers har været sikker mand på holdkortet, siden han i vinter vendte hjem til barndomsklubben.

»Det er jeg selvfølgelig lidt skuffet over. Men vi har mange gode offensive spillere, så der er god konkurrence,« sagde Kusk.

AaB-profilen har haft svært ved at finde niveauet i denne sæson, hvor det kun er blevet til ét mål i 12 kampe. Og den faldt i sæsonåbneren mod Sønderjyske.

Nu sad han så på bænken fra start mod AGF - en lidt uvant position for

midtbanekreatøren.

»Det er lidt kedeligt (at sidde på bænken, red.). Man vil selvfølgelig helst spille alle kampe. Nu er det ved at være lidt lang tid siden, jeg er startet ude, så det var lidt nyt og anderledes for mig.«

I det 62. minut stod Kasper Kusk så klar til at komme ind. Han havde smidt overtrækstrøjen og trippede på stedet, mens han så AaB tage et hjørnespark. Det endte for fødderne af Magnus Christensen, som udlignede til 1-1. Kusk blev af cheftræner Morten Wieghorst bedt tage overtrækstrøjen på igen og varme op på ny.

»Vi har konkurrence om positionerne. Og jeg vurderede, at selvom Kusk har været vigtig for os og også bliver det i fremtiden, så har han de seneste tre-fire kampe ikke præsteret, som han kan. Vi skal nok få ham op igen, men i dag vurderede jeg, at Phillip Ochs skulle spille positionen, og så kunne Kusk komme ind fra bænken,« sagde Morten Wieghorst.

Da stadionuret viste 71, var det så Kusks tur til at komme på banen. Nede med 10 mand var det svære betingelser for ham, ligesom det var for resten af AaB-

mandskabet. Derfor var både han og resten af mandskab godt tilfredse med det ene point, som kom i hus i kampens slutminutter.

Næste kamp for AaB og Kasper Kusk er søndag, hvor de får besøg af Vendsyssel. Og skulle Kusk starte ude igen, er det ifølge ham selv ikke noget, der vil gå ham på.

»Jeg har spillet 30 kampe og startet ude i én kamp. Det er hverken sidste kamp, jeg er startet ude, og det er heller ikke sidste kamp, jeg er startet inde. Så det tager jeg stille og roligt,« sagde Kasper Kusk.