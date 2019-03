8.353 mennesker så FC Nordsjælland spille 2-2 mod FC København. Og op mod hundrede af disse var der kun for at kigge på spillere at handle.

Der var nemlig spækket med scouts og agenter, som havde fået et helt afsnit afspærret og kom i alle afskygninger. Og de skulle kigge på unge fodboldtalenter.

»Jeg tror, vi kunne sælge seks, syv, ti spillere hvert vindue, for der er stort potentiale i gruppen. Som jeg har sagt hele tiden, er dem, der kommer, næsten endnu bedre. Der er kæmpe potentiale,« siger FCN-træner Kasper Hjulmand, som sagtens kunne forstå, hvorfor talentspejderne lige havde valgt Farum denne søndag.

»Der er mange gode, unge spillere, så hvis jeg sad derude og var en scout, ville jeg også have nogle af dem på blokken.«

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

En af de varmeste navne er FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen. Han var ikke på sit allerhøjeste niveau, og alligevel fik han sendt endnu en kasse i mål, så han nu er oppe på 18 mål i 25 kampe.

Der sad angiveligt op mod hundrede scouts derude i dag. Hvor mange af dem, tror du, kiggede på dig?

»Det er svært at sige. Der er vel nok nogle enkelte, der kigger på mig. Men det er ikke noget, jeg tænker over. Det er bare cool,« siger Andreas Skov Olsen, der specifikt har valgt sin strategi for, hvornår han vil høre om interesserede klubber.

»Jeg får kun noget at vide, hvis der er noget konkret, eller der er noget, som min rådgiver ved, er noget, jeg gerne vil. Ellers siger han ikke noget om det.«

Jeg kører i hvert fald den her sæson færdig, og så må vi se, om det bliver en forlængelse med FC Nordsjælland, eller hvad det gør. Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen slipper dog ikke for at blive vurderet og spurgt til sin fremtid. Talentet er så stort, at det er umuligt at lade være. Og nu åbner han for, at han kan skriver under på en ny aftale med klubben fra Farum.

»Jeg kører i hvert fald den her sæson færdig, og så må vi se, om det bliver en forlængelse med FC Nordsjælland, eller hvad det gør. Jeg har det i hvert fald rigtig godt her og har stadig meget at lære. Jeg er kun 19 år og har ikke travlt med at komme ud. Men en eller anden dag vil jeg gerne ud og prøve mig selv af - om det bliver om et år, eller hvornår det bliver,« siger Skov Olsen.

Og han ved godt, hvad det næste skridt skal være.

»Hvis jeg kommer ud en dag, vil jeg gerne et sted hen, hvor jeg spiller. Jeg gider ikke ned og få splinter i røven, selvom man måske tjener en fin løn. Jeg vil hellere spille og udvikle mig og så tage et lavere skridt for at kunne komme helt op i toppen,« siger den 19-årige angriber.