Vendsyssel FF's islandske angriber Jon Thorsteinsson var efter den uafgjorte Superliga-kamp mod AGF langt fra tilfreds med dommer Mikkel Redders præstation.

»Jeg mener helt klart, at han burde have dømt straffespark, da AGF'eren (Mustafa Amini, red.) fælder mig,« sagde Jon Thorsteinsson om situationen 10 minutter før pausen.

I stedet for straffespark fik Jon Thorsteinsson en advarsel, da dommeren mente, at han havde forsøgt at 'filme' sig til en fordel.

»Kendelsen overraskede mig,« sagde Jon Thorsteinsson og trak lettere opgivende på sine skuldre.

Det var tredje gang indenfor en uge, at kontroversielle dommerkendelser gik mod Vendsyssel FF:

Mod FC København for en uge siden i Superligaen fik de udvist Francisco Junior, og da de tre dage senere mødte Brøndby IF i pokalkvartfinalen fik de annulleret en korrekt scoring af Emmanuel Ogude.

»Jeg synes, det er underligt, at Thorsteinsson mod AGF får en advarsel, og at vi ikke får et straffespark. Det er fra min position ret tydeligt, at Amini stopper ham ved at stille sig ind i hans løbebane uden intentioner om at spille bolden,« sagde Vendsyssel FF's cheftræner Jens Berthel Askou og tilføjede:

»Vi er lidt hårdt ramt i øjeblikket, for jeg synes ikke, at vi får de åbenlyse kendelser.«