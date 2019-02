Nye vinde blæser over Brøndby. Søndag kom de blå-gule tilbage på sejrssporet, men det er især i forhold til humør og indstilling, det har ændret noget, at cheftræneren nu hedder Martin Retov - ikke Alexander Zorniger.

Det fortæller den udskældte back Jens Martin Gammelby, der samtidg løfter sløret for et spillermøde, der i løbet af de seneste dage har skabt ny dagsorden på vestegnen.

»Vi havde et spillermøde, hvor vi snakkede om, at vi skulle have humør på i kamp og træning. Vi skulle have spilleglæden tilbage. Det har vi haft meget fokus på. Det skal ikke forstås sådan, at vi ikke har været i stand til at smile og grine før, men vi har skullet ud og vise, at vi er glade for at spille fodbold. Det vil vi rigtig gerne vise,« fortæller Gammelby.

Brøndbys nye cheftræner hedder Martin Retov. Han tog i mandags over på midlertidig basis, da Alexander Zorniger fik sparket.

Og det valg fra Brøndby-ledelsen har allerede fjernet lidt af presset på spillertruppen, erklærer Jens Martin Gammelby.

»Retov har op til den her kamp været god til at dæmpe presset på os. 'Gå ud og nyd det', har han sagt. 'Nyd at spille fodbold. Det er det, I lever for. I har verdens bedste job. Så gå ud og bevis det.' Det fjerner presset lidt. Det er rart,« siger backen, der ikke skjuler, at Brøndby nu har fået en mere åben, udadvendt og kommunikerende cheftræner, end manden, der forleden forlod klubben efter to-et-halvt år.

»Retov er en type, der er mere uadadvendt og snakker mere med sine spillere. Sådan var han som assistent, og det fortsætter som træner. Han har snakket med os alle sammen stort set, og han smiler og griner til træning og kamp. Det er en forskel. Selvfølgelig er det det. Det er en lidt anden kommunikation , der er nu. Her kan man komme og banke på og snakke med Retov, hvis man har problemer på eller udenfor banen. Det er bare noget andet og en anden mentalitet. Det er enlidt mere en positiv tilgang til det. Det er fint for nogle. Sådan er det,« siger Gammelby.

Brøndby fik en sejr i Martin Retovs trænerdebut, men nogen smuk sejr var det ikke.

2-1 vandt de blå-gule over et Randers-hold, der blev reduceret til ti mand i anden halvleg. Stilen var ikke til stede - men det var energien. Og det er, hvad Brøndby-spillerne hænger sig i.

»Selvfølgelig ændrer det noget, at der er en anden cheftræner på sidelinjen. Men det var ikke kun Martin og Matthias (Retiv og Jaissle, red.) der gjorde det godt. Også på banen kunne vi mærke, at alle havde energien med på banen fra første minut. Vi var der for hinanden, og det er Brøndby-stilen. Det er sådan, vi spiller,« siger anfører Benedikt Röcker.

»Det vigtigste var, at vi viste en reaktion i forhold til de to første kampe. For det var ikke det rigtige Brøndby, vi viste der,« slutter tyskeren.

Alexander Zornigers æra i Brøndby er slut. Han efterlod både gode og dårlige tider. Nu er en ny tid igang.