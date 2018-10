Ståle Solbakken kiggede lige hen på Youssef Toutouh, som var ved at blive skiftet ind på sin gamle hjemmebane.

Og så råbte han til sin tidligere spiller, der nu stod i en AGF-trøje.

»'Hvor er de 1000 kroner?' Han prøvede at snige sig udenom. Jeg har sagt til ham, at vi kom til at se ham i Superligaen igen. 'Nej,' sagde han. 'Jo,' sagde jeg. 'Det gør vi. Du får forkert rådgivning, så vi kommer til at se dig i Superligaen,' sagde jeg,« sagde Ståle Solbakken om det, der skete på sidelinjen, da FCK søndag slog AGF 4-2.

For Youssef Toutouh var tilbage på den bane, hvor han har brugt en stor del af sin fodboldtid, men pludselig for modstanderen.

Youssef Toutouh i kamp, da han spillede i FC København. Nu spiller han for AGF.

Og det havde Solbakken altså forudset og væddet om. Eller. Det mente nordmanden selv.

»Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Jeg tror, det er en aftale, han har lavet med sig selv. Det var ikke noget, jeg gik med til. Jeg ved ikke, hvor de 1000 kr. kommer fra. Jeg må lige snakke med ham der og finde ud af, hvad det er for nogle 1000 kr.. For han får i hvert fald ikke 1000 kr. af mig. Det er 100,« siger Youssef Toutouh.

Mens Toutouh ikke vil af med 1000 kr. til Solbakken, glædede han sig over modtagelsen i Telia Parken.

»Det var dejligt. Også i forhold til den velkomst, jeg fik. Jeg ved ikke, om jeg havde regnet med det, men jeg havde selvfølgelig håbet på, at der ikke var nogen, der buhede. Og det var der heldigvis ikke,« siger Toutouh.