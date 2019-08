Den tidligere landsholdsspiller Jakob Poulsen er fortid i FC Midtjylland.

Da Sønderjyske og AGF mandag aften spillede 0-0 var han blandt de store samtaleemner. For i kulissen gættes der på, at det måske bliver i en af disse klubber, han fortsætter karrieren.

»Det vil være dumt at sige, at man ikke er interesseret i Jakob Poulsen,« sagde Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen til B.T. og tilføjede:

»Men vi er ikke i dialog om noget omkring ham. Faktisk synes vi, at vi på den position han spiller, er rimeligt godt bemandet. Men at sige, at Jakob Poulsen ikke har nogle kvaliteter, vil være dumt,« sagde Hans Jørgen Haysen.

Jakob Poulsen spillede fra 2008 til 2010 ikke færre end 54 førsteholdskampe i AGF. Her jubler han over en scoring mod OB. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Poulsen spillede fra 2008 til 2010 ikke færre end 54 førsteholdskampe i AGF. Her jubler han over en scoring mod OB. Foto: Henning Bagger

B.T. ville også gerne have haft en kommentar fra AGF's sportschef Peter Christiansen om klubbens interesse for at tilknytte Jakob Poulsen.

Imidlertid skyndte han sig hjem efter kampen mod Sønderjyske, og var derfor ikke tilgængelig.

I stedet faldt det i cheftræner David Nielsens lod at udtale sig.

»Jeg har mere end rigeligt med at få os på rette spor i Superligaen,« svarede han på spørgsmålet om, hvorvidt han kan se Jakob Poulsen gøre comeback i AGF, hvor 'dødboldeksperten' fra 2008 til 2010 spillede 54 førsteholdskampe.