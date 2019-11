Sønderjyske-træner Glen Riddersholm modtog siddende en advarsel af dommer Benjamin Willaume Jantzen, da hans tropper tabte søndag eftermiddags Superliga-kamp i Aarhus mod AGF 2-4.

Efterfølgende spurgte B.T. ham om årsagen.

»Det har jeg faktisk ingen kommentar til. Spørg dem, der giver mig det. Jeg har i kampen ikke en eneste meningsudveksling med dommeren. Når det er sagt, er det efter min mening fuldstændig ligegyldigt. Der er mange ting, jeg efter kampen synes, der er mere mening at tale om,« sagde Glen Riddersholm.

Han lagde ikke skjul på, at han var rystet over præstationen.

Sønderjyskes cheftræner Glen Riddersholm under Superliga-kampen mellem AGF og Sønderjyske på Ceres Park i Aarhus søndag eftermiddag. Foto: Bo Amstrup Vis mere Sønderjyskes cheftræner Glen Riddersholm under Superliga-kampen mellem AGF og Sønderjyske på Ceres Park i Aarhus søndag eftermiddag. Foto: Bo Amstrup

»Vi må erkende, at vi i første halvleg præstationsmæssigt rammer efterårssæsonens lavpunkt. Man bliver vel næsten beskyldt for at være løgner, hvis vi siger, at vi hele ugen op til denne kamp primært har trænet forsvarsspil. Man skulle jo nærmest tro, at vi kun havde trænet ballet,« sagde Glen Riddersholm og tilføjede:

»Vores måde at forsvare os på, var forfærdeligt. Så dårligt må vi på dette niveau simpelthen ikke præstere. Man skal passe på med ikke at overvurdere tingene, men jeg står lige nu med en følelse at, at vores duelspil er forfærdeligt.«

AGF førte efter de første 45 minutter 2-0 på scoringer af Jon Thorsteinsson og Bror Blume.

Men Sønderjyske fik skabt spænding omkring resultatet, da Christian Jakobsen et kvarter efter pausen reducerede til 1-2.

»Straks efter tillader vi AGF at bringe sig yderligere foran. Det vi præsterer er miserabelt, og her efter kampen kan jeg ikke finde noget, der gør, at vi fortjener point,« sagde Glen Riddersholm.