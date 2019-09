Sønderjyskes cheftræner Glen Riddersholm kom op i det røde felt i søndag aftens Superliga-kamp mød Brøndby IF.

Således tændte han totalt af, da Brøndby IF - efter Johan Absalonsen var blevet skadet og hvor bolden med fuldt overlæg var spillet til indkast - valgte ikke at give den tilbage til Sønderjyske.

»Jens Martin Gammelby (Brøndby-spiller, red.) mister i situationen overblikket. Jeg ved han er en god dreng. Det er det, der sker i kampens hede. Han var lige blevet skiftet ind, og skulle finde sine ben at stå på. Ærlig talt synes jeg ikke, det er en væsentlig historie at hive frem ud af mange i en seværdig og underholdende kamp,« sagde Glen Riddersholm.

I stedet valgte han at fokusere på sejren, der var Sønderjyskes første, siden man i slutningen af juli vandt 2-1 over Lyngby.

Christian Jakobsen bragte Sønderjyske foran 1-0 i søndag aftens Superliga-kamp mod Brøndby IF. Foto: Claus Fisker Vis mere Christian Jakobsen bragte Sønderjyske foran 1-0 i søndag aftens Superliga-kamp mod Brøndby IF. Foto: Claus Fisker

»Mod Brøndby fik vi lidt mere plads end vi har fået i vores seneste kampe. Det skyldtes, at de var villige til at spille fremadrettet fodbold. Når regnskabet gøres op, synes jeg det var fuldt fortjent, at vi vandt,« sagde Glen Riddersholm.

Christian Jakobsen bragte Sønderjyske foran 1-0 før pausen, og 10 minutter før tid scorede Patrick Banggaard til 2-0.

»Vi er utroligt glade for, at det endelig lykkedes for os igen at vinde en Superliga-kamp. Præstationen viser, hvad vi er lavet af. Der blev over hele linjen fightet forbilledligt,« sagde Patrick Banggaard og tilføjede:

»Selvfølgelig er jeg glad for scoringen. Bolden faldt lidt heldigt ned foran mig, og så var det bare om at skrabe den i nettet. Måden vi vinder på, er vi rigtig glade for. Nu håber jeg, at der kommer en stime af sejre, så vi rykker yderligere opad i tabellen«.