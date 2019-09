Hobro IK var i sommerens transfervindue tæt på at miste sin offensivspiller Emmanuel Sabbi, der spillede et brag af en kamp, da himmerlændingene søndag besejrede FC København 2-1.

Det fortalte Hobro IK's sportschef Jens Hammer Sørensen efter kampen på DS Arena, hvor ikke færre end 5.428 tilskuere så med.

»Vi var enige med en stor fransk klub om et køb af Sabbi. Men de sprang fra på sidste dag. Det var jeg dengang lidt ærgerlig over. Jeg må dog indrømme, at jeg efter sejren over FCK i dag er glad for, at han er blevet. Han spiller jo en fremragende kamp. Han er slet ikke færdig med at udvikle sig. Kan vi få hans kontrakt forlænget, kan det være, at vi får et flot salg til næste sommer, « sagde Jens Hammer Sørensen.

Han fortalte endvidere, at Hobro IK's økonomi er en smule anstrengt.

Hobro IK's Emmanuel Sabbi fejrer sin scoring til 2-0 mod FCK. Foto: Bo Amstrup Vis mere Hobro IK's Emmanuel Sabbi fejrer sin scoring til 2-0 mod FCK. Foto: Bo Amstrup

»Der er et hul i forhold til sidste sæson. Forhåbentlig kan vi denne gang få det lukket via tv-pengene. Men skal vi fremadrettet stadig spille fodbold i Superligaen, kræves et større lønbudget. Så et godt spillersalg af og til kan være med til at løfte os økonomisk,« sagde Jens Hammer Sørensen og tilføjede:

»Jeg er da lidt ærgerlig over, at det i denne sommer hverken er lykkedes at sælge Sabbi, Babayan og Kirkevold. Når det er sagt, er jeg stolt over holdet. Sejren over FCK var fuldt fortjent.«

De tre point betyder at Hobro IK ligger på en delt syvendeplads i Superligaen.

»Selvfølgelig håber jeg på, at vi sikrer os endnu en sæson i dansk fodbolds bedste række. Tre holder rykker ned, fordi Superligaen jo skal skæres fra de nuværende 14 til 12 hold. Vi tager én kamp ad gangen. Men jeg tænker, det bliver svært, og at vi måske skal frem til allersidste kamp før vi kender vores skæbne,« sagde Jens Hammer Sørensen.