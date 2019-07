FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen var en glad mand, da B.T. fangede ham efter sejren på 1-0 i Superliga-premieren mod Esbjerg fB.

Men det var ikke kun resultatet, han smilede af.

Tidligere på dagen var det nemlig blevet annonceret, at Joachim Andersen er solgt af italienske Sampdoria til franske Lyon for en transfer på intet mindre end 30 millioner euro (cirka 225 millioner danske kroner).

»Da han jo har fået en del af sin fodboldopdragelse på FCM's akademi, kan vi se frem til en indtægt på mellem to og tre millioner kroner. Det har jeg det naturligvis fint med,« sagde Svend Graversen.

Og hvad skal de penge så bruges til?

»Mon ikke de går ind i vores regnskab,« sagde Svend Graversen.

Han besøgte Joachim Andersen i Sampdoria for et halvt år siden i Italien.

»Det er fantastisk for dansk fodbold, at det er muligt at skabe en spiller, der i så ung en alder nu sælges for så enormt et beløb. Det er vi glade og stolte over,« sagde Svend Graversen.

Mod Esbjerg spillede hverken Marc Dal Hende eller Mads Døhr Thychosen.

»Vi har haft nogle gode samtaler med dem. I disse har de ytret, at de ønsker at skifte, så den mulighed kigger vi på,« sagde Svend Graversen.

Jannik Vestergaard blev sidste år den hidtil dyreste dansker, da han blev solgt fra tyske Borussia Mönchengladbach til Southampton i den engelske Premier League..

Ved den lejlighed sagde forsvarsspilleren til B.T., at han kostede 25 millioner euro, hvilket svarede til tæt på 190 millioner kroner.