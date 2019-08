Superligaen har fået sig et nyt, stort samtaleemne. I hvert fald for en stund.

‘Tippe-reglen’ kan vi efterhånden godt kalde den situation, der er opstået i kølvandet på en ny regelændring.

Det er ligesom i det gamle dage, hvor tilbagelægninger var tilladt, og en forsvarsspiller gik hen for at tippe bolden til målmanden på målspark.

AC Horsens-træner Bo Henriksen fortalte efter Horsens' 2-1-sejr i Brøndby, at klubberne tidligere på dagen søndag havde fået besked om, at finten med at en spiller header tilbage til målmanden inde i feltet var lovlig.

Michael Lansing har målspark, vipper bolden op i luften, mens Sivert Heltne Nilsen header tilbage. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Michael Lansing har målspark, vipper bolden op i luften, mens Sivert Heltne Nilsen header tilbage. Foto: Anders Kjærbye

Fra pressepladserne kunne man høre Brøndby-fans blive mere og mere frustrerede over, at Michael Lansing på hvert eneste målspark tippede bolden op i luften til Sivert Heltne Nilsen, der headede kuglen roligt i handsker på sin målmand.

Og kiggede man over på den tidligere landsholdsanfører Lars Jacobsen, der kommenterede kampen for Eurosport, så blev der både rystet lidt på hovedet og smilet skævt flere gange.

Han har i podcasten Fodboldministeriet, der udgives af Mediano, flere gange kritiseret, at forsvarsspillere ustraffet kunne løbe ind i feltet, hvis de blev presset på et målspark, der blev sparket kort ud til dem.

Regelændringen er kommet, men det løser ikke problemet, siger Lars Jacobsen, som B.T.s udsendte spurgte til reglen i pausen af søndagens opgør.

Lars Jacobsen er i dag ekspert hos Eurosport, men er ikke glemt af sine gamle landsholdskammerater - her efter Danmark havde kvalificeret sig til VM i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Jacobsen er i dag ekspert hos Eurosport, men er ikke glemt af sine gamle landsholdskammerater - her efter Danmark havde kvalificeret sig til VM i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tænker, at det ikke er det, reglen er blevet til for,« siger Lars Jacobsen om reglen, mens han gætter på, at ‘tippe-reglen’ på en eller anden måde snart kommer til at være fortid.

Og det gætter Bo Henriksen faktisk også på, selvom det var hans Horsens-spillere, der udnyttede reglen søndag.

»Vi læste mailen, som alle klubberne fik sendt, hvor der stod, hvad vi må og ikke må med den nye regel. Den bliver nok lavet om i morgen eller noget andet. Vi spurgte også dommeren inden kampen, om vi måtte, fordi det var sådan, vi tolkede reglerne. Og han sagde, at det var efter reglerne, og selvfølgelig måtte vi det, « siger Bo Henriksen, der uddyber, hvorfor reglen - eller smuthullet i samme - var godt for dem i dag.

»Vi kommer en lille smule længere frem. De kan ikke lukke os ned ved målspark. Og det vil sige, at vi også kan have en mulighed for at spille os ud af deres pres eller vinde andenbolden og spille derfra, så det blev nemmere for os. Hvis den bliver lavet om i morgen, så var det måske det første og eneste mål, der blev lavet efter den målsparksregel. Så har vi den, ikke?,« fortalte Bo Henriksen.