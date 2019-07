Jens Stage har været ugens mest omtalte fodboldspiller. Helt uden selv at ønske det.

Mandag kom det frem, at den nye FCK-spillers lejlighed i hjembyen Aarhus havde været udsat for hærværk og forsøg på brandstiftelse af to personer.

En 23-årig mand er anholdt og har erkendt at have kastet en røgbombe ind i lejligheden, men han nægter sig skyldig i en bestemt paragraf for ildspåsættelse, der potentielt kan give fængsel på livstid.

Naturligvis var det også noget, pressen ønskede at spørge ind til. Hvordan hele ugen havde været. Men Jens Stage ville helst tale fodbold.

FC Københavns Jens Stage blev skiftet ind mod sine tidligere holdkammerater. Foto: Anders Kjærbye Vis mere FC Københavns Jens Stage blev skiftet ind mod sine tidligere holdkammerater. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg havde håbet at få lov til at spille fodboldkampen. Jeg havde håbet at starte inde. Den gik ikke, men jeg var da glad for at komme ind og røre banen, og jeg var glad for tre point.«

Har det fyldt noget i optakten, det der er sket?

»Jeg har aftalt med min familie, at jeg ikke kommer til at tale om det. Men hvis I har et par gode spørgsmål omkring GF, så svarer jeg gerne på dem,« svarede Jens Stage ganske roligt og nede på jorden.

Til gengæld var der god stemning omkring Jens Stage før kampen, hvor der ikke var tvivl om, at han var den mest populære mand i Parken. Han blev sammen med tre andre præsenteret som nye FCK-spillere før kampstart, og Stages navn vakte størst glæde af alle samt klapsalver fra AGF-fansene.

Jens Stage fik også overrakt en trøje af to af AGFs fanklubber, der ønskede at fortælle ham, at AGF stod bag ham.

»Det var pænt af dem. Jeg fik en gave fra begge fans, men jeg er skilsmissebarn, så det er jeg vant til. Jeg kan godt lide at skilles på god fod. Jeg er skiltes med gutterne på holdet på en god måde, og jeg håber trods alt, at det også kan ske med fansene. Nogle synes det er godt, andre er imod det, og det skal de også have lov til,« sagde Jens Stage.

Samtidigt mødte han også pressen med endnu en AGF-trøje om skuldrene.

»Det er min gode ven, Bundu. Så jeg har fået to trøjer i dag.«