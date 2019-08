12 års forbandelse blev brudt.

For da David Nielsen og resten af AGF-mandskabet kunne knytte næverne efter sejren på Brøndby Stadion, var det for første gang i 12 år, at aarhusianserne kunne tage alle tre point med hjem til Aarhus.

En sejr, der kom i hus efter en stærk anden halvleg.

Og klubbens cheftræner, David Nielsen, løftede efter kampen sløret for, hvad han sagde til sine spillere, da de var gået til pause efter første halvleg, og hvor det stadig stod 0-0.

»Jeg siger til dem, vi har kampen, hvor vi vil have den nu. Vi har fået taget brodden af dem (Brøndby, red.). Vi kan godt lide, det vi ser, hvordan vi ser ud defensivt og vores omstillinger,« fortalte David Nielsen efter sejren.

Og så bad han sine spillere om at trykke en smule mere på speederen.

»Det handler om at justere lidt på vores pres og presse dem lidt mere og få dem til at føle sig lidt mere ukomfortable. Det lykkedes vi godt med. Jeg sagde, vi skulle gå ud og give den gas,« fortalte AGF-træneren.

I AGF-lejren var glæden og forløsningen stor. Ud over at rose holdet sagde Jakob Ankersen blandt andet, at det ikke virkede, som om Brøndby havde en plan i løbet af anden halvleg.

De manglede i hvert fald et modsvar, mente midtbanespilleren. Det ville David Nielsen dog ikke fokusere for meget på.

»Jeg vil ikke kommentere på, hvad Brøndby har af plan eller ej. Niels (Frederiksen, red.) er en dygtig træner og en god kollega, som jeg har stor respekt for,« sagde David Nielsen og fortsatte:

»Vi behøver ikke stå og bruge så meget tid på modstanderen. Vi tager brodden af Brøndby i dag med vores egen præstation, og det er det, vi skal holde fokus på,« sagde AGF-træneren.

AGF vandt kampen med 3-0, og de tre mål blev scoret af Bror Blume, Jakob Ankersen og Patrick Mortensen.