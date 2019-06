Det lykkedes ikke for Peter Enevoldsen at redde Vendsyssel FF fra Superliga-nedrykning.

»Jeg blev for kort tid siden hentet ind som afløser (for fyrede Jens Berthel Askoug, red.). Målet var, at eksistensen i dansk fodbolds bedste række skulle sikres. Det lykkedes desværre ikke. På den baggrund må jeg erkende, at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok,« sagde Peter Enevoldsen til B.T.'s udsendte på Nord Energi Arena i Hjørring efter hans tropper havde spillet 2-2 mod Lyngby BK og dermed indkasseret et samlet nederlag på 3-4.

Den tidligere førsteholdsspiller i såvel AaB som Borussia Mönchengladbach kaldte det for 'mangel på klasse', at Vendsyssel FF endte med at trække Sorteper.

»Inden Lyngby bringer sig foran 1-0, har vi en kæmpechance. I det hele taget har vi ikke været gode nok til at score. Men jeg fortryder ikke, at jeg sagde ja til vikar-jobbet. Det har både været fint og hårdt. Nu er min aftale med Vendsyssel FF udløbet, hvorefter jeg vender til jobbet som sportschef i Fortuna Hjørring,« sagde Peter Enevoldsen.

Vendsyssel FF's cheftræner, Peter Enevoldsen, sammen med sin assistent Jan Michaelsen under klubbens uafgjorte Superliga-playoff-kamp mod Lyngby BK. Foto: Henning Bagger Vis mere Vendsyssel FF's cheftræner, Peter Enevoldsen, sammen med sin assistent Jan Michaelsen under klubbens uafgjorte Superliga-playoff-kamp mod Lyngby BK. Foto: Henning Bagger

Klubbens bestyrelsesformand og investor, Jacob Andersen, ærgrede sig også over nederlaget.

»Vi er rigtig skuffede. For det er ikke nogen hemmelighed, at vi har arbejdet hårdt for at undgå degradering. Men vi må være nøgterne i vurderingen af vores evner. I de to playoff-kampe mod Lyngby har vi ikke været, hvor vi skulle. Når der bliver lavet for mange personlige fejl, er det umuligt at vinde fodboldkampe,« sagde Jacob Andersen og tilføjede:

»Det er fint, at vi i løbet af sæsonen har besejret blandt andre FC København og Brøndby, men da chancen bød sig, skulle vi være rykket fra Horsens og Sønderjyske, så vi ikke var endt i de afsluttende knald-eller-fald kampe.«

Trods nedrykningen fastholder Jacob Andersen, at Vendsyssel FF i fremtiden skal spille i Superligaen.

Vendsyssel-spillerne Jeppe Svenningsen og Andreas Kaltoft ærgrer sig over nedrykningen. Foto: Henning Bagger Vis mere Vendsyssel-spillerne Jeppe Svenningsen og Andreas Kaltoft ærgrer sig over nedrykningen. Foto: Henning Bagger

»Det er stadig det erklærede mål, men desværre er vi nu sat en smule tilbage. Mandag begynder vi det hårde arbejde mod at genvinde det tabte terræn,« sagde Jacob Andersen.

Han ønskede ikke at udtale sig om, hvor mange udskiftninger der kommer i Vendsyssel FF's trup henover sommeren.

»Det er sportschef Ole Nielsens bord,« lød Jacob Andersens slutreplik.

Endnu er det ikke besluttet, hvem der skal træne Vendsyssel FF i næste sæson i 1. division. Men et godt bud er Jan Michaelsen, der i øjeblikket er ansat som assistenttræner, og som i perioden 2000 til 2004 spillede 19 kampe på det danske A-landshold.