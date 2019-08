Hobro IK gav Brøndby IF kamp til stregen i søndag aftens Superliga-kamp. Alligevel tabte nordjyderne 0-2.

»Jeg synes, vi i mange og lange perioder var det bedste hold til langt det meste. Det kan vi selvfølgelig ikke tillade os ikke at være tilfredse med,« sagde Hobro IK's cheftræner Peter Sørensen og tilføjede:

»Men vi kan til gengæld godt tillade os at være utilfredse med, at vi ikke fik point. For jeg synes, vi havde styr på Brøndbys spil og hold. At det alligevel endte med nederlag skyldtes primært, at vi ikke havde styr på Kamil Wilczek, som gjorde den afgørende forskel.«

Det var Hobro IK's første nederlag i denne sæson.

Hobros træner Peter Sørensen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og Brøndby IF på DS Arena i Hobro , 11. august 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Hobros træner Peter Sørensen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og Brøndby IF på DS Arena i Hobro , 11. august 2019. Foto: Henning Bagger

»Vi har spillet fem kampe, hvor vi set over hele kampe ikke har været dårligere end vores modstandere. Det er der sikkert nogle, der vil mene er flot og godt. Det er det nok. Men vi må altså kunne besejre andre hold end Silkeborg. Fremadrettet må vi blive mere skarpe end tilfældet indtil videre i sæsonen har været,« sagde Peter Sørensen.

I kulissen tales der om, at Hobro IK inden sommerens transfervindue lukker, risikerer at miste offensivspillernes Emmanuel Sabbi, Edgar Babayan og Pål Alexander Kirkevold.

»Det er indlysende, at vores chancer for at blive i Superligaen ikke forbedres, hvis vi mister nogle af vores bedste spillere,« lød Peter Sørensens slutreplik.

Hobro spiller igen søndag 18. august i Herning mod FC Midtjylland.