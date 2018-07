Selvom Mads Justesen stoppede sin fodboldkarriere i sommers, kan den tidligere Hobro-anfører stadig høres på DS Arena.

Under dagens hjemmekamp mod Brøndby IF sad Mads Justesen på tilskuerrækkerne lige bag ved spillerboksen, og herfra levede han sig lige så meget ind i kampen som sine tidligere holdkammerater på banen.

Brøndby fejrer scoringen til 1-0 i 2-1 sejren over Hobro. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby fejrer scoringen til 1-0 i 2-1 sejren over Hobro. Foto: Henning Bagger

Ved hver chance, ved hvert mål og ved hver dommerkendelse reagerede Mads Justesen med den passion og vildskab, som vi har set ham udvise mange gange i Hobro-trøjen med anførerbindet om armen. Men nu sad han i stedet på et blåt plasticsæde iført lyseblå skjorte og habitbukser.

»Chris! Chris!« råbte han flere gange ned mod kampens fjerdedommer Chris Johansen, når dommerkendelserne ikke gik Hobros vej. Og det var tydeligt at se, at Chris Johansen, med ryggen til Spar Nord-tribunen, sagtens kunne genkende, at den stemme ikke tilhørte en tilfældig Hobro-tilskuer.

Ikke overraskende udspillede der sig da også store jubelscener fra Mads Justesen, da Hobro udlignende til 1-1 i det 86. minut. Og lige så lidt overraskende var samtidig den enorme frustration, da Brøndbys Mikkel Uhre dybt inde i dommerens overtid stjal Hobros første point i sæsonen.

»Jeg håber kraftedeme, at I får med, at det her ikke var fortjent! Det håber jeg virkelig, I gør,« råbte han til folkene på pressesæderne på vej ud af stadion, efter kampen var fløjtet af.